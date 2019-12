Les cons ça ose tout ? “Omnes stulti, et deliberatione non utentes, omnia tentant”, soit à peu près : “Tous les imbéciles, et ceux qui ne se servent pas de leur discernement, ont toutes les audaces.”

http://docteurangelique.free.fr/saint_thomas_d_aquin/oeuvres_completes.html#01_grandes_syntheses

Michel Audiard a plagié saint Thomas d’Aquin, qui écrit dans sa Somme Théologique, dans la Prima Secundae, Question 40, Article 6 :

http://www.corpusthomisticum.org/sth2040.html

Et ideo iuvenes sunt animosi et bonae spei. Similiter etiam illi qui non sunt passi repulsam, nec experti impedimenta in suis conatibus, de facili reputant aliquid sibi possibile. Unde et iuvenes, propter inexperientiam impedimentorum et defectuum, de facili reputant aliquid sibi possibile. Et ideo sunt bonae spei. Duo etiam istorum sunt in ebriis, scilicet caliditas et multiplicatio spirituum, propter vinum; et iterum inconsideratio periculorum vel defectuum. Et propter eandem rationem etiam omnes stulti, et deliberatione non utentes, omnia tentant, et sunt bonae spei.