Rêvons : les indiens Hopis et la prochaine grande purification…

Les Hopis et la prochaine purification…

Vivant dans le nord-est de l’Arizona, région très aride, les Hopis (10 000[29] personnes environ) font partie des Indiens Pueblos comme les Apaches[30] et les Navajos[31] (94 000 personnes). Leur langue est proche de l’ancien aztèque.

Dans leur tradition, il existe cinq mondes[32]. Le Premier monde était celui des divinités (Kachinas). Il a été suivi du Deuxième monde, celui des animaux, puis du Troisième monde, celui du mélange des dieux et des animaux. Après la fin du Troisième monde, est né le Quatrième monde actuel, celui des hommes. Il y a 50 ans, les anciens Hopis commencèrent à révéler au monde les prophéties d’une purification prochaine[33], permettant notre passage du Quatrième au Cinquième monde, celui de la paix et de l’harmonie totale avec l’univers. Certains anciens Hopis, comme Thomas Banyaca, ont expliqué ces prophéties à la télévision et ont parlé devant l’Assemblée Générale des Nations Unies[34]. Avertissement : L’homme blanc volera des roches de la lune. Ceci est un signe de danger car nous serons dans les derniers jours avant la purification. Réalisation : Les missions du programme Apollo[35] ramenèrent sur Terre des centaines de kilos de roches prélevées sur la Lune. Avertissement : L’homme blanc construira une maison permanente dans le ciel. Ceci est l’avertissement final avant la purification. Réalisation : La Station Spatiale Internationale[36] parcourt le ciel en permanence. Thomas Banyaca rapporte également que les Hopis attendent la venue d’une sorte de messie : « Notre vrai frère blanc, quand il viendra, sera très puissant et sera vêtu d’une cape rouge. Il ne sera d’aucune religion que la sienne propre. Il apportera avec lui un morceau de la pierre sacrée. Grande sera sa venue. Personne ne pourra confronter sa puissance. »

À l’instar de plusieurs grandes traditions ancestrales de l’humanité, les Hopis affirment[37] que la Terre a été déjà détruite et remodelée trois fois, par de grandes purifications qui marquent la fin des cycles de l’évolution. L’histoire des quatre mondes successivement créés et anéantis se retrouve chez de nombreux peuples amérindiens aussi bien qu’en Afrique, en Australie, au Tibet et dans les Védas. Le premier monde fut détruit par le feu des volcans et des météorites; le second fut anéanti par la glace; quant au troisième et dernier monde, il fut englouti durant l’ère diluvienne. Nous sommes maintenant arrivés à la fin du quatrième monde que l’humanité ait connu depuis sa création. Les Hopis appellent ce 4e monde Toowakachi[38], qui signifie « le beau pays pour tous les hommes ou le monde achevé[39]« .

D’un monde à l’autre, les humains développent leurs moyens matériels au détriment de leurs pouvoirs spirituels, qui se sont amoindris progressivement. Le monde actuel doit être lui aussi purifié par le feu. Les anciens Hopis disent que nous avons attiré nous-mêmes ce feu par nos agissements et que nous ne pouvons aucunement blâmer le Créateur des conséquences de nos actes. Ils ne s’opposent pas à cette grande purification si telle est la volonté du Créateur car ils anticipent un cinquième monde, renouvelé et purifié. Les prophéties hopies disent aussi que ceux qui survivront à cette grande purification, comme ce fut le cas lors des précédentes, seront ceux qui vivront en harmonie avec le plan de la Création.

