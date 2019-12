A votre demande de mon avis sur la manière dont un journal devrait être conduit de manière à être le plus utile possible, je devrais répondre «en le limitant à de vrais faits et à des principes sains». Pourtant, je crains qu’un tel journal ne trouve que peu d’abonnés. C’est une vérité mélancolique qu’une répression de la presse ne pourrait priver la nation de ses avantages de manière plus complète que ne le fait sa prostitution abandonnée au profit du mensonge. on ne peut plus croire ce qu’on voit dans un journal. la vérité elle-même devient suspecte en étant mise dans ce véhicule pollué. L’ampleur réelle de cet état de désinformation n’est connue que de ceux qui sont dans des situations de confrontation avec des mensonges avec des mensonges de leur temps. Je regarde vraiment avec compassion le grand corps de mes concitoyens qui, lisant des journaux, vivent et meurent dans la conviction qu’ils ont su quelque chose de ce qui se passait dans le monde à leur époque: alors que les récits qu’ils ont lus sont tout aussi vraies une histoire de toute autre période du monde que du présent, sauf que les vrais noms du jour sont apposés sur leurs fables. des faits généraux peuvent en effet être recueillis auprès d’eux, comme par exemple le fait que l’Europe est maintenant en guerre, que Bonaparte a été un guerrier réussi, qu’il a soumis une grande partie de l’Europe à sa volonté, etc. mais aucun détail ne peut être invoqué. J’ajouterai que l’homme qui ne regarde jamais dans un journal est mieux informé que celui qui le lit; dans la mesure où celui qui ne sait rien est plus proche de la vérité que celui dont l’esprit est rempli de mensonges et d’erreurs. celui qui lit rien n’apprendra toujours les grands faits, et les détails sont tous faux. dans la mesure où celui qui ne sait rien est plus proche de la vérité que celui dont l’esprit est rempli de mensonges et d’erreurs. celui qui lit rien n’apprendra toujours les grands faits, et les détails sont tous faux. dans la mesure où celui qui ne sait rien est plus proche de la vérité que celui dont l’esprit est rempli de mensonges et d’erreurs. celui qui lit rien n’apprendra toujours les grands faits, et les détails sont tous faux.

https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/99-01-02-5737

http://www.dedefensa.org/article/de-platon-a-cnn-lenchainement-par-les-infos