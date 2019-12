Vive mon Donald décidément : "En réalité, Trump a démontré ici qu’il sait beaucoup de choses sur qui a déclenché et à entretenu le conflit en Syrie et laissé suggérer que Macron, à l’instar d’autres Chefs d’Etats européens sont des alliés et complices de l'Etat profond US, partie visible d’un réseau mondial de faiseurs de guerres pour le profit. Sacré Trump !"

En marge d’une rencontre de l’Otan à Londres, le président américain Donald Trump a demandé à son homologue français Emmanuel Macron s’il était disposé à reprendre les combattants français de Daech capturés en Syrie et semble loin d’être satisfait avec la réponse fort évasive, gênée et contradictoire de Macron. En réalité, Trump sait que le principal problème de la guerre en Syrie a été provoqué par l’afflux massif et « assisté » de dizaines de milliers de combattants allemands, français et britanniques et d’autres nationalités européennes vers la Syrie pour y semer la terreur. C’est la raison pour laquelle Emmanuel Macron souligne que le problème ne vient pas des combattants étrangers de Daech mais selon lui des combattants de Daech « sur place » et donc locaux. Une vraie démonstration de tautologie en direct.

Cette scène aurait été totalement surréaliste il y a cinq ans et aurait relevé d’un scénario d’un film de politique-fiction.

En réalité, Trump a démontré ici qu’il sait beaucoup de choses sur qui a déclenché et à entretenu le conflit en Syrie et laissé suggérer que Macron, à l’instar d’autres Chefs d’Etats européens sont des alliés et complices de ce que l’on appelle, faute d’une meilleure définition et d’un terme adéquat, l’Etat profond US qui n’est que la partie visible d’un réseau mondial de faiseurs de guerres pour le profit.

Sacré Trump !