Comment le Donald éreinte et appauvrit tout le monde- Chine et Russie y compris. "Vive dollar ! " disait Céline ; par Bruno Bertez, qui le vaut presque (Céline, pas le dollar !) !

3 décembre 2019

LES DÉPÊCHES 3 DÉCEMBRE; LES USA BÉNÉFICIENT DE TOUT CE QUI AUGMENTE LES INCERTITUDES MONDIALES . TRUMP LE SAIT.

Trump a encore frappé!

Blâmant le Brésil et l’Argentine d’avoir affaibli leur monnaie et lésé les agriculteurs américains, Trump a annoncé lundi qu’il allait imposer des droits de douane sur l’acier et l’aluminium de ces deux pays, brisant ainsi les accords précédents et relançant la guerre commerciale mondiale.

Des affrontements commerciaux se préparent également avec la France.

L’administration Trump a annoncé lundi qu’une nouvelle taxe française frappant les sociétés de technologie américaines discriminait les États-Unis. La déclaration pourrait préfigurer des tarifs de rétorsion pouvant atteindre 100% sur les vins français.

Certains de nos correspondant aux Etats Unis émettent l’hypothèse que Trump relance les incertitudes de la guerre commerciale comme un moyen indirect de faire pression sur Powell . L’analyse est que Trump a saisi au bond les propos de Powell lequel a déclaré que les baisses de taux étaient non pas une réponse a la conjoncture mais une reponse au climat d’incertitude.

De là à conclure que Trump veut recréer l’incertitude il n’y a qu’un pas; la Télé CNBC a popularisé cette interpretation;

Trump joue sur un double clavier et il alterne: de temps en temps il glorifie les hausses boursières record et de temps à autre il cherche surfer sur les difficultés des autres pays .

Pourquoi pas!

les USA bénéficent de tout ce qui augmente les incertitudes mondiales .