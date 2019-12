Merci NicolasEn PJ ma jeunesse en 86, déjà en révolte contre le monde moderne, et pressé de rejoindre glorieusement le Ciel!35 ans après, bouffé par la » vie ordinaire « , on essaie de tenir aussi haut que possible le flambeau, entre deux tâches ménagères, trois missions professionnelles ingrates, les renoncements et ĺachetes quotidiennes qu imposent nos vies de fourmis voire de larves, la nécessité de nourrir la descendance . On se demande si on n’aurait pas mieux vécu en se fondant dans la masse abrutie, à s extasier devant les conneries technos cinématographico connectées dont se régalent mes con-generes zombis…..J’ai bien essayé…mais Greta troudbal, Hanouna, et toutes les cohortes d idoles modernes, les Lumières et compagnie, ca me donnait deja la nausee a l’âge de 10 ans !!Je.voulais être Siegfried terrassant le dragon, Arthur, Bayard, ou un tankiste teuton sur la plaine de Tcherkassy!!!Sentir le sang dans mes veines, le soleil ou le vent sur ma peau, tendre mon corps et ma volonté vers mon but, avoir peur, avoir faim, avoir mal, aimer , pleurer, rire, vivre bordel!!!vivre!Pas leur existence d’insectes, bouffer , chier, dormir, baiser parfois, et recommencer sans but en attendant que ca passe….J’ai toujours 15 ans dans mon coeur..je ne pensais pas vivre si longtemps..ni être capable de porter le joug des renoncements de la vie ordinaire avec autant d’entrain…Bonne journée Nicolas Amitiés