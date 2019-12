Les 26 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 50% les plus pauvres, selon Oxfam

Un organisme de bienfaisance réclame un impôt sur la fortune de 1%, affirmant qu’il augmenterait suffisamment l’éducation de chaque enfant non scolarisé

Lundi 21 janvier 2019 00h01 GMTDernière modification le vendredi 25 janvier 2019 à 10h49 GMT

Le rapport d’Oxfam indique qu’entre 2017 et 2018, un nouveau milliardaire a été créé tous les deux jours. Une photographie: Bloomberg via Getty Images

La concentration croissante de la richesse mondiale a été soulignée par un rapport montrant que les 26 milliardaires les plus riches possèdent autant d’actifs que les 3,8 milliards de personnes qui constituent la moitié la plus pauvre de la population de la planète.

Dans une vérification annuelle de la richesse publiée à l’occasion du Forum économique mondial de Davos, l’organisation caritative pour le développement, Oxfam, a déclaré que 2018 avait été une année au cours de laquelle les riches s’étaient enrichis et les pauvres plus pauvres.

Le fossé grandissant entravait la lutte contre la pauvreté, ajoutant qu’un impôt sur la fortune de 1% permettrait de lever environ 418 milliards de dollars par an, soit suffisamment pour éduquer tous les enfants non scolarisés et fournir des soins de santé qui en éviteraient 3 millions. des morts.

Oxfam a déclaré que la richesse de plus de 2 200 milliardaires à travers le monde avait augmenté de 900 milliards de dollars en 2018, soit 2,5 milliards de dollars par jour. L’augmentation de 12% de la richesse des plus riches contrastait avec une chute de 11% de la richesse de la moitié la plus pauvre de la population mondiale.

En conséquence, conclut le rapport, le nombre de milliardaires possédant autant de richesses que la moitié de la population mondiale est passé de 43 en 2017 à 26 l’année dernière. En 2016, le nombre était de 61.

Parmi les conclusions du rapport figurent:

Au cours des 10 années écoulées depuis la crise financière, le nombre de milliardaires a presque doublé.

Entre 2017 et 2018, un nouveau milliardaire a été créé tous les deux jours.

L’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, propriétaire d’Amazon, a vu sa fortune atteindre 112 milliards de dollars. À peine 1% de sa fortune équivaut à la totalité du budget de la santé de l’Éthiopie, un pays de 105 millions d’habitants.

Les 10% les plus pauvres des Britanniques paient un taux d’imposition effectif plus élevé que les 10% les plus riches (49% contre 34%) une fois que les taxes à la consommation telles que la TVA ont été prises en compte.

Matthew Spencer, directeur des campagnes et des politiques chez Oxfam, a déclaré: «La chute massive du nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté est l’une des plus grandes réalisations du dernier quart de siècle, mais l’inégalité croissante menace de nouveaux progrès.



«La manière dont nos économies sont organisées signifie que la richesse est de plus en plus et injustement concentrée parmi un nombre restreint de privilégiés alors que des millions de personnes subsistent à peine. Les femmes meurent faute de soins de maternité décents et les enfants se voient refuser une éducation qui pourrait leur permettre de sortir de la pauvreté. Personne ne devrait être condamné à une tombe antérieure ou à une vie d’analphabète simplement parce qu’il est né pauvre.



«Cela ne doit pas nécessairement être ainsi: il y a suffisamment de richesses dans le monde pour offrir à tout le monde une chance de réussir dans la vie. Les gouvernements doivent agir pour que les impôts prélevés sur la fortune et les entreprises qui paient leur juste part servent à financer des services publics gratuits et de bonne qualité, susceptibles de sauver et de transformer la vie des gens. « Publicité

Le rapport indique que de nombreux gouvernements aggravent l’inégalité en n’investissant pas suffisamment dans les services publics. Il a noté qu’environ 10 000 personnes par jour meurent faute de soins de santé et que 262 millions d’enfants n’étaient pas scolarisés, souvent parce que leurs parents n’étaient pas en mesure de payer les frais, uniformes ou manuels.

Oxfam a déclaré que les gouvernements devaient faire davantage pour financer des services publics universels de haute qualité en s’attaquant à l’évasion fiscale et en assurant une fiscalité plus équitable, y compris aux entreprises et à la richesse des personnes les plus riches, souvent surexploitées, a-t-il déclaré.

L’économiste français Thomas Piketty a appelé de ses vœux un impôt mondial sur la fortune, affirmant qu’il fallait agir pour mettre un terme à la tendance à l’inégalité.

Le Rapport sur les inégalités dans le monde 2018 – co-écrit par Piketty – a montré qu’entre 1980 et 2016, les 50% les plus pauvres de l’humanité ne gagnaient que 12 cents par dollar de croissance du revenu mondial. En revanche, les 1% les plus riches ont obtenu 27 cents de chaque dollar.