Rire de la folie-système : un amiral à la retraite de roussi reproche au Donald de MENACER LA REPUBLIQUE EN NE FAISANT PAS LA GUERRE au reste du monde pour promouvoir les idéaux de liberté de la presse et du Deep State. A ce titre, il faudrait le destituer…

Ce défi inquiétant au constitutionnalisme était visible dans le récent éditorial de l’ amiral à la retraite William McRaven, publié dans le New York Times , dans lequel il avait vivement averti que, à moins que Trump ne saute à bord du train Forever War, il doit être limogé. Le plus tôt sera le mieux. « Les Etats-Unis doivent avoir une politique, dit McRaven, qui protège » les Kurdes, les Irakiens, les Afghans, les Syriens, les Rohingyas, les Sud-Soudanais et les millions de personnes victimes de la tyrannie. «

Comment en sommes-nous arrivés au point où un ancien officier supérieur militaire a demandé la destitution d’un président dûment élu, car il ne se tient pas côte à côte avec les Rohingyas? L’op-ed de McRaven représente quelque chose de nouveau dans la politique américaine: l’affirmation selon laquelle un président élu est illégitime à moins qu’il ne s’emploie à diffuser nos «idéaux de liberté et d’égalité universelles» par le biais d’une action et d’alliances militaires. McRaven a également fait valoir que ce sont «l’armée américaine… la communauté du renseignement et de l’application de la loi, le département d’État et la presse», toutes des institutions non élues, qui incarnent désormais la véritable religion civique américaine et en protègent les «idéaux». Carte cadeau Amazon.com je…Achetez neuf $ 50,00(à partir de 01:35 EST – Détails )

Même si les promesses du président Trump de mettre fin aux guerres et de remettre en question des alliances coûteuses étaient très populaires auprès de l’électorat, de l’avis de nombreux responsables de la sécurité nationale, les élections ne confèrent pas de légitimité constitutionnelle. Ils supposent au contraire que leurs «idéaux» et leur politique étrangère belligérante représentent les vrais principes animateurs et la force dirigeante de la nation. Les interroger équivaut à une «attaque» contre l’Amérique «de l’intérieur».