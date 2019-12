Exclusif : les 24 meilleurs sites antisystèmes américains. Par Michael Snyder. Vive notre Amérique selon Thomas Jefferson : "On ne peut plus croire ce qu'on voit dans un journal. La vérité elle-même devient suspecte en étant mise dans ce véhicule pollué."

# 1 Alex Jones et toute l’équipe d’Infowars – Alex et son équipe sont «la pointe de la lance» depuis tant d’années et je leur en suis très reconnaissant. Ils ont été incroyablement bons pour moi et j’ai toujours apprécié qu’ils me permettaient toujours de dire tout ce que je voulais dire. Je peux vous dire par expérience personnelle qu’ils travaillent extrêmement dur et que le service qu’ils fournissent au peuple américain est inestimable.

# 2 Mike Adams – Les grandes entreprises de haute technologie ont essayé d’effacer autant que possible Mike Adams et NaturalNews.com d’Internet, mais cela n’a pas fonctionné. Les gens connaissent le Ranger pour la santé et lui font confiance, et les informations qu’il fournit sont extrêmement solides. J’ai passé du temps avec Mike en personne et il a vraiment un très bon coeur. Il veut vraiment faire ce qui est juste et il continue à se faire persécuter pour cela.

# 3 Steve Quayle – Est-ce que quelqu’un sur Internet sonne plus longtemps que Steve Quayle? Bien avant que je commence à écrire, j’écoutais Steve et nous lui en sommes tous redevables. Son site Web figure sur ma liste de sites d’actualités clés que je vérifie quotidiennement et j’admire grandement sa passion. Il ne fait aucun doute qu’il aime l’Amérique et cela se manifeste dans tout ce qu’il fait.

# 4 Zero Hedge – En parlant de sites d’actualités clés, les gars de Zero Hedge font un travail incroyable. Je me souviens encore de l’époque où Zero Hedge était un site Web relativement nouveau, et il a conservé la même personnalité unique pendant tout ce temps. Aujourd’hui, je considère qu’il s’agit de l’un des sites d’informations les plus importants au monde. Je ne fais pas que vérifier quotidiennement – je le vérifie en fait plusieurs fois par jour.

# 5 Jonathan Cahn – Savez-vous pourquoi mon ami Jonathan Cahn brille si fort? C’est parce qu’il est si rare. Je souhaite qu’il y ait des milliers d’autres comme lui, mais ce n’est pas le cas. Il est l’un des plus grands professeurs d’Amérique et si vous voulez être vraiment excité, vous n’avez qu’à visionner l’une de ses vidéos sur YouTube. Ses livres ont touché des millions de personnes et il travaille d’arrache-pied pour diriger l’Amérique dans la bonne direction.

# 6 Dr. Michael Brown – Le Dr. Brown est l’un des noms de cette liste avec lesquels je n’ai jamais parlé personnellement, mais j’espère que cela changera, car nous sommes sur la même longueur d’onde exactement la plupart du temps. Ses articles sont toujours profondément perspicaces et il n’a pas peur de dire des choses que la plupart des autres membres de la communauté chrétienne ne voudront pas. Il est profondément intellectuel, extrêmement sage et sa voix est désespérément nécessaire dans un moment comme celui-ci.

# 7 Mac Slavo – Mac publie mes articles sur son excellent site web depuis des années, et j’en suis très reconnaissant. Nos sites Web se sont fait connaître à peu près au même moment et je l’ai toujours considéré comme un membre extrêmement précieux de l’effort visant à réveiller l’Amérique. Il a toujours été très gentil avec moi et ses informations ont eu un impact considérable d’un océan à l’autre.

# 8 Daisy Luther – Daisy est connue sous le nom de «Organic Prepper» et est une femme qui travaille fort. Elle a le don de nouer des liens avec les autres et ses conseils pratiques ont aidé un nombre incalculable de familles. Je publie régulièrement ses articles dans The Most Important News , et je dois commencer à le faire plus souvent, car les gens aiment Daisy Luther.

# 9 Carl Gallups – J’aimerais que Carl habite juste à côté, car il a juste une façon de faire en sorte que les gens se sentent mieux. Il est simplement le genre de gars avec qui les gens aiment traîner. Je ne sais pas où il a toute cette énergie et quand j’ai eu l’occasion de lui parler en personne, j’ai été frappé par la joie qu’il dégage. Et malgré tout cela, il ne recule jamais pour dire la vérité, et il va toujours vous le dire.

# 10 Marty Breeden – Beaucoup d’entre vous ne connaissez peut-être pas encore Marty, mais j’espère que vous le saurez bientôt. C’est un ancien officier de police avec un très grand coeur et il avertit sans relâche l’Amérique de ce qui nous attend. En fait, il est passé au «code bleu» à deux reprises et ce qu’il a vécu au cours de cette période difficile à l’hôpital a changé sa vie pour toujours. Marty est un de mes amis personnels et je crois que ses plus beaux jours sont encore à venir.

# 11 Stan Johnson – J’ai découvert que les gens aiment Stan ou le détestent. Et je peux m’identifier à cela parce que je suis aussi très attaqué. J’aime mon ami Stan Johnson et je lui en suis très reconnaissant. Ma femme et moi regardons ses vidéos depuis plus de dix ans et il a continué à sonner l’alarme à tout va. Stan et moi avons développé une connexion instantanée lorsque nous nous sommes rencontrés, et je sais qu’il a vraiment bon cœur.

# 12 Ricky Scaparo – Ricky ne fait-il pas un travail absolument fantastique avec les titres de la fin des temps ? Je vérifie tous les jours et je ne sais pas où il trouve toutes ces histoires. Je trouve toujours plein d’humour lorsqu’il décide de redéfinir le site une nouvelle fois, et j’espère qu’il restera fidèle à la conception actuelle pendant un certain temps, car il a fière allure. Et bien sûr, les informations qu’il fournit sont toujours au top.

# 13 Dan Catlin – Le travail que le pasteur Dan a réalisé avec les sans-abris à Wichita, dans le Kansas, est incroyable. Il sonne fidèlement l’alarme dans ses émissions de radio depuis très longtemps. Il a été si aimable de m’avoir à ses spectacles maintes et maintes fois, et il a un très grand coeur. Je souhaite qu’il y ait des milliers d’autres Dan Catlins dans tout le pays, car nous avons définitivement besoin de plus d’hommes comme lui.

# 14 Bree Keyton – Vous ne savez peut-être pas qui est Bree Keyton, mais vous devriez le faire. Son travail avec les pygmées en Afrique est le genre de choses dont les légendes sont faites, et elle est absolument courageuse. Chaque fois que je l’écoute, j’apprends quelque chose de nouveau et elle avertit sans relâche l’Amérique de ce qui se passera si cette nation ne change pas de direction.

# 15 Augusto Perez – C’est une autre voix qui avertit l’Amérique de ce qui se prépare depuis très longtemps. Peu de gens connaissent Augusto, mais il devrait être l’un des prédicateurs les plus célèbres d’Amérique. Il ne deviendra probablement pas très populaire avant que les choses ne se déchaînent, mais Augusto n’a jamais été dans cette situation pour la gloire. Il essaie juste d’être fidèle à son appel et il fait un excellent travail.

# 16 Zach Drew – J’ai développé une étroite amitié avec Zach dès ma première visite à Morningside. Bien sûr, il a sa propre émission maintenant, et ça se passe très bien. Zach veut être une voix qui atteint les Millennials, et c’est absolument nécessaire à cette heure-ci. Nous perdons toute une génération de jeunes et je souhaite qu’il y ait des milliers de voix supplémentaires à l’image de Zach qui essaie de les réveiller.

# 17 Tom Horn – Quelqu’un d’autre se souvient-il encore du Raiders News Network? Bien sûr, cela a évolué pour devenir SkywatchTV maintenant, et l’impact de Tom se fait sentir littéralement dans le monde entier. Il plonge profondément dans des sujets qui ne sont pas abordés par quiconque, et sa réputation n’est plus à faire. J’espère qu’il continuera son travail pendant encore de nombreuses années, car il est devenu une formidable lumière.

# 18 L.A. Marzulli – LA a certainement vécu beaucoup de choses au fil des ans, mais il n’a jamais perdu sa passion pour son travail. Il est vraiment parti dans des endroits qu’aucun autre chercheur n’est allé auparavant, et ses vidéos ont grandement béni ma femme et moi. Et dans les temps à venir, je pense que le travail de Los Angeles deviendra plus important que jamais.

# 19 WND – Malgré tout, WND continue de sonner l’alarme. Il s’agissait de l’un des tout premiers grands sites Web alternatifs sur Internet, et il a certainement connu des hauts et des bas. Mais à travers cela, tous les gens là-bas ont continué à dire la vérité, même s’ils en ont souvent payé le prix.

# 20 Paul Begley – Comment dans le monde Paul publie-t-il autant de vidéos? Je viens de vérifier, et il y a maintenant plus de 14 000 vidéos sur sa chaîne YouTube. Vous plaisantez j’espère? Je sais combien de travail il faut pour faire une vidéo, et il continue de pomper plusieurs vidéos jour après jour. Il est profondément engagé à réveiller les gens et il a développé un très grand nombre de fans.

# 21 Ray Gano – Mon ami Ray est un autre gardien qui a tant souffert au fil des ans. J’admire grandement son courage, son engagement et son dévouement. Il est tellement passionné par l’Amérique et cette passion lui a valu beaucoup de problèmes avec les grandes entreprises de technologie. Il a été censuré sans relâche, ce qui est très regrettable, car cela a limité sa capacité à faire passer son message.

# 22 Michael Boldea – Ma femme et moi sommes très reconnaissants envers Michael et son regretté grand-père. Michael continue d’essayer de réveiller les États-Unis et d’aider les orphelins de Roumanie par le biais de Hand of Help . Et c’est quelque chose que j’ai trouvé vrai avec tant de ces gardiens. Ils tirent la sonnette d’alarme, mais ils travaillent également dur pour aider ceux qui sont dans le besoin autour d’eux.

Dave Daubenmire, entraîneur # 23 – Il n’y a qu’un seul entraîneur, Dave, et il est toujours aussi implacable. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait ce pays si nous pouvions cloner l’entraîneur Dave et faire en sorte que ces clones remplacent chaque membre du Congrès? Il dit la vérité avec une grande hardiesse et ne recule jamais.

# 24 Greg Hunter – Greg est devenu l’un des meilleurs intervieweurs en Amérique et je suis toujours étonné par les invités qu’il est en mesure de réserver. Il m’a très gracieusement invité à participer à son émission cette semaine et notre conversation fait assurément beaucoup de vagues . Mais je pense que notre conversation après la fin de l’entretien était encore meilleure. Greg est vraiment un bon gars et j’ai hâte d’être de nouveau dans son émission.

