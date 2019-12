Goethe admirait Napoléon et soutenait l’émancipation des États-Unis, bien qu’il avance qu’il se méfiait un peu des révolutions qu’il qualifiait de « perversion de l’énergie » et ajoutait à cet égard « qu’elles ne se produisent pas dans les années à venir ». La nature, qui travaille lentement et fermement ses changements. «

Dans quelques notes sur la politique, l’Allemand indique simplement, en ce qui concerne la révision du passé, que « chaque nouvelle institution, plus elle est misérable et méprisable, plus elle s’efforcera d’effacer les dernières traces du passé » , et que » qui n’a rien précieux à offrir au monde, détestera tout ce qui a été fait dans le passé et sera toujours enclin à tout nier et tout détruire, car les nouveaux mouvements révolutionnaires détesteront les anciens modèles. De la même manière que dans la vie intellectuelle et artistique, le souci de donner de l’importance aux enfants eux-mêmes, ce qui conduit à une haine aveugle contre tout ce qui a été fait de bien auparavant. »

Que se serait-il passé si Fernando III avait démoli la Giralda, symbole de l’abominable pouvoir almohade?

Terminez le paragraphe en disant que « Dans la vie politique, lorsque le hasard met les annulations aux commandes, ils s’habituent à des efforts infatigables, non seulement pour discréditer le passé, mais également pour éviter toute critique générale de leur peuple par tous les moyens. Dans la plupart des cas,la raison de cette haine de ce qui précède est simplement la médiocrité elle-même. Le but et la raison d’être des révolutions doivent consister, au mieux, à ne pas démolir tout le bâtiment, mais à éloigner la cause de sa ruine, à reconstruire la partie menacée Pour ne pas s’effondrer, on ne peut parler du progrès de l’humanité que de cette manière. Sans cela, aucun pays ne sortirait du chaos, car chaque génération, se sentant en droit de nier le passé, poserait comme condition de sa propre tâche la destruction de ce que la génération précédente aurait fait. L’ensemble de la culture générale, comme celui de l’individu lui-même, n’est que le résultat d’une longue évolution à laquelle chaque génération participe avec son grain de sable à l’agrandissement de la construction déjà commencée. «

