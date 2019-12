Christianisme en pleine forme, suite : à Vienne après Malmö… "la célèbre drag queen barbu Conchita Wurst met en scène la cathédrale Saint-Étienne de Vienne avec la bénédiction du cardinal Christoph Schönborn."

Diables, danseurs torse nu avec des cornes et des combinaisons en latex avec l’aine enflammée, boucles avec des crânes, drag queens, plumes, bas résille, bougies rouges dans une atmosphère sombre et sombre, musique électronique et vol de fumée comme des flammes infernales. Et tout autour de la Sainteté profanée: crucifix, vêtements sacerdotaux et lutrins avec la Bible.

Le défilé des démons en salopette enflammée aux organes génitaux du spectacle de Conchita Wurst

Peu de mots sont nécessaires pour commenter la honte que la célèbre drag queen barbu Conchita Wurst a mise en scène à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne avec la bénédiction du cardinal Christoph Schönborn. « Le diable est dans les détails », reconnaît un ancien adage.

Et c’est dans l’une d’elles clairement visible sur les photographies posées des protagonistes du spectacle de l’idéologie LGBT à l’occasion de la Journée mondiale contre le sida du 30 novembre dernier qu’une référence n’est même pas trop subliminale à la dévotion satanique, déjà chère à de nombreux exposants maçons, comme l’Américain Albert Pike . que même lors d’une récente conférence à Trente (Italie), ils se sont moqués du pape Léon XIII pour son excommunication de la franc-maçonnerie .

L’actrice Rosalinda Celentano dans le rôle du diable dans La Passion du Christ de Mel Gibson

L’enfant fantomatique tenu par la chanteuse dans le spectacle de Conchita Wurst rappelle la célèbre sculpture Pity de Michelangelo Buonarroti mais aussi une célèbre scène du film de Mel Gibson La Passion du Christ: celle où le démon joué par Rosalinda Celentano passe avec le fruit de l’humain pèche tandis que Jésus est fouetté de sang jusqu’à la colonne. Est-ce juste une simple coïncidence?

Comment les cornes sur la tête des danseurs qui ont transformé une église viennoise en enfer de Dante à travers un décor sombre éclairé par des bougies rouges vives?

Drag queen Conchita Wurst dans la cathédrale de Vienne avec les choristes de la cathédrale avant le spectacle

La parodie du tableau Adam et Eve (1528) du peintre allemand Lucas Cranach n’est certainement pas un hasard: elle a été élaborée dans un cadre «gay-friendly» par la photographe et artiste lesbienne Elisabeth Ohlson Wallin.

L’œuvre, dans laquelle le paradis terrestre est peuplé par les gestes de séduction entre couples homosexuels et la présence de figures transgenres flagrantes , a été créée en 2012 pour être exposée dans la cathédrale de Skara à l’occasion du premier mariage gay légitimé par l’Église luthérienne en Suède depuis 2009.

en savoir plus THÉRAPIE TRANSGENREE POUR ENFANTS AUTISTIQUES

Mais, comme GloriaTv et Russia Today le montrent, cela a été jugé trop provocateur et n’a pas été accepté dans le temple des disciples protestants de Martin Luther à Skara. Cependant, 7 ans plus tard, le militant LGBT Wallin l’a proposée à l’église Saint-Paul, dans l’autre ville suédoise de Malmö qui l’a accueillie et l’a élevée comme un retable dans la perplexité de nombreux fidèles.

Le tableau gay-friendly Paradise de l’artiste lesbienne et activiste LGBT Elisabeth Ohlson Wallin a été érigé en retable de l’église luthérienne Saint-Paul de Malmö à l’occasion de l’Avent

« L’église Saint-Paul de Malmö a accepté le tableau appelé« Paradis »comme son nouveau retable et l’a dévoilé dimanche, le premier jour de l’Avent. Helena Myrstener, la pasteur, a déclaré que «l’histoire a été écrite» dans la pendaison du «retable LGBT» alors qu’elle tweetait une photo du tableau », rapporte Russia Today. Une double défiguration compte tenu du fait que le saint patron Paul était l’un des principaux apôtres à condamner la sodomie dans la première lettre aux Corinthiens .

en savoir plus L’HISTOIRE DE PÉDOPHILES DANS LE MONDE

La revisitation d’Eden a été inspirée par l’une des œuvres du maître de la Renaissance Lucas Cranach, l’un des premiers interprètes de la réforme luthérienne dans l’art, comme le montre clairement le serpent ailé qui distingue la table Adam et Eve conservée dans la Galerie des Offices de Florence .

«L’artiste / activiste a dit qu’elle voulait montrer que, depuis le début des temps, l’endroit pour les homosexuels était au paradis plutôt qu’en enfer – ajoute RT – L’interprétation moderne semble plus curieuse en termes de nudité que les originaux du XVIe siècle comme les deux «lesbiennes Eves» ont la poitrine couverte de feuilles plutôt que de ne cacher que leurs parties génitales, comme c’est traditionnel ».

Selon Russia Today, cela s’est produit parce que le peintre suédois aurait une référence ambiguë et problématique à la nudité. Le réseau russe rappelle que sa plus célèbre exposition photographique – l’Ecce Homo (Here Man) inspirée de la Bible de 2012 à Belgrade – a présenté une image illustrant le baptême de Jésus avec le modèle représentant le Christ qui a le pénis complètement exposé .

Le cardinal Christoph Schonbron avec la communauté LGBT lors du spectacle dans la cathédrale de Vienne

«La politisation est allée trop loin», a commenté une députée en annonçant sa sortie de l’Église. Un autre a dit que même s’il y avait beaucoup de prêtres éclairés dans l’Église de Suède, les radicaux d’un «PC-pack» en ont fait leur propre arène.

Un sentiment partagé par de nombreux croyants catholiques après le spectacle obscur des LGBT dans la cathédrale de Vienne, légitimé par le cardinal Christoph Schönborn que déjà le 30 novembre 2018, il a apprécié les performances «gay-friendly» au premier rang, aux côtés des transgenres et des homosexuels.

en savoir plus ST. PROPHÉTIES PIO POUR L’ITALIE ET ​​LE MONDE

Dans le Temple de Jérusalem, les marchands de pièces de monnaie et d’animaux sacrificiels faisaient du commerce et étaient chassés par Jésus-Christ, maintenant dans ceux du christianisme, les commerçants d’une idéologie historiquement condamnée par la Bible dans l’Ancien et le Nouveau Testament . Ces personnes doivent être respectées en tant que personnes humaines mais ne doivent pas être célébrées même à l’église en tant que champions de la culture sodomite et transgenre…