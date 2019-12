Lecteur cosmique et Fin des Temps : "La télé est prophétique, rien d’étonnant puisque nous sommes intimés de reproduire ce que l’y montre. Le plus sidérant c’est bien les Simpsons est leurs visions prophétiques, ils s’imaginent le pire, le plus grotesque, et ça finit par arriver. La science-fiction n’a pas disparu, elle est juste permanente, elle ne se distingue plus du reste."

L’heure est grave, le changement c’est maintenant.

La gravité est omniprésente, oppressante, éteignez vos télés, l’écran c’est le petit bout de la lorgnette avec des œillères.

Nous sommes devenus tellement étranger au monde, que nous en avons établi un autre, son extérieur le fait ressembler à une décharge de nos vices,

l’intérieur y est lisse et froid comme le verre, c’est le palais des glaces, des écrans, des miroirs, des caméras. Une mise en abîme de l’homme sans autre repère que sa propre vanité et qui regarde son reflet et son image inversées à l’infini se répéter.

L’ère des sciences et de l’industrie ont fini de faire de nous des esclaves et des cobayes, quand par mimétisme on reproduit ce qu’on nous montre à savoir pire que soit, ce n’est plus un cercle vicieux, mais un tourbillon, comme de ceux que pouvaient peindre Rubens dans a chute des anges rebelles, avec des hommes fascinés comme ceux que les démons entraînent chez Michel-Ange.

L’homme sans culture, sans foi, sans qualité, n’a plus de repère, il sombre étourdi par l’oppression des images qu’on lui inflige, il ne se rend plus compte que ce qu’il regarde c’est ce qu’il reproduit.

L’agitation prophétique c’est bien cela, cette spirale infernale qui fait que tout s’accélère et brouille nos sens. La télé est prophétique, rien d’étonnant puisque nous sommes intimés de reproduire ce que l’y montre. Le plus sidérant c’est bien les Simpsons est leurs visions prophétiques, ils s’imaginent le pire, le plus grotesque, et ça fini par arriver. La science fiction n’a pas disparu, elle est juste permanente, elle ne se distingue plus du reste.

Puisqu’on ne vit plus dans notre monde, guère étonnant que nous n’en puissions comprendre ses plus belles créations. Dans l’absolutisme de la foule (absolu, sans lien), l’homme moderne est dans son environnement comme ses « spécimens » que les architectes jettent ça et là sur leur projet convaincre que ça à l’air vivable, ou habitable du reste.

Quel rapport peut-il y avoir entre les hommes du passés, immortalisés dans leur dignité, leur grandeur en peinture ou dans le marbre et l’énergumène actuel qui en signe la pose pour faire un selfie ?

Ma dernière visite au louvre était à ce titre édifiante, on se pressait devant le Saint Jean-Baptiste de Léonard pour en reproduire le geste, sans surtout ne rien comprendre.

Non l’homme ne descend pas du signe, c’est l’inverse.