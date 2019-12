Toujours plus déments en Europe. Dernière folie du Parti démocrate au pouvoir en Italie : "Supprimer le mot famille" Ils souhaitent remplacer le mot «famille» par «réseau formel et informel de la personne». En Espagne Elsa, trans de huit ans, fait la morale aux parle-menteurs. E.T., viens me chercher !

La dernière folie du Parti démocrate: « Supprimer le mot famille »

Ils souhaitent remplacer le mot «famille» par «réseau formel et informel de la personne». Ira di Salvini: « Honte, vous voulez vendre les valeurs fondatrices de notre civilisation »

Luca Sablone -sam, 07/12/2019 – 10:29commentaires

Le parent 1 et le parent 2 ne suffisaient pas. Afin d’annuler le mot « famille », le Parti démocrate a inventé le dernier génie pour l’inclusion des couples homosexuels: une périphrase pour tenter de surmonter un terme discriminatoire mais qui représente en réalité la base de chaque civilisation.

Le dem du Frioul-Vénétie Julienne a déposé des amendements pour retirer le terme « famille » de la réforme de la santé qui est sur le point d’être approuvée. Le groupe s’est justifié en disant qu’il s’agissait « d’ une extension de la protection dans le domaine de la santé « , étant donné que » les réseaux fournissent la famille comme noyau central « . Par conséquent, nous aimerions également étendre la protection aux étrangers, compagnons, amoureux, amis. Mais ce ne sont pas des membres de la famille. Et donc il pourrait y avoir aussi quelques nouvelles en sauce rouge: « homme de famille » devrait être remplacé par « parent 1 du réseau formel et informel de la personne ».

« Honte »

Pour démasquer la folie récente de la gauche, le gouverneur de la Ligue du Nord, Massimiliano Fedriga: » Le PD veut éliminer le concept de famille. Le croyez-vous? Dans la réforme de la santé que nous approuvons en Frioul-Vénétie Julienne, nous avons inclus la centralité de la famille. C’est la Et puis ils nous disent qu’ils ne veulent pas attaquer la famille … « . L’amendement se lit comme suit: » Au paragraphe 2 de l’article 8, les mots » famille « sont remplacés par les mots » réseau formel et informel de la personne « . »

L’attaque de Matteo Salvini est également difficile : » Fou! Dans la réforme de la santé que le gouvernement de la Ligue approuve en Frioul-Vénétie Julienne, la référence à la centralité de la famille a été incluse. Que fait le Parti démocrate? Il voudrait supprimer le mot famille et appelons cela le réseau formel et informel de la personne « . Le leader de la Ligue a ensuite poursuivi: » Mais ayez honte! Merci à notre gouverneur Massimiliano Fedriga et à nos conseillers qui empêchent la vente des valeurs fondatrices de notre civilisation. Ce n’est que du bon sens! « .

http://www.ilgiornale.it/news/politica/lultima-follia-pd-cancellare-parola-famiglia-1795644.html

http://echelledejacob.blogspot.com/2019/12/progressisme-espagne-elsa-8-ans-trans.html