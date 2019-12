Bruno Bertez résume Macron et envoie dinguer la doxa anti-néolibérale : Ce n’est nullement un projet néo-libéral, c’est un projet globaliste, européiste, de capitalisme monopolistique d’Etat et de Banques Centrales réunis.

La crise est une crise du système.

L’affirmer d’emblée est méthodologique. C’est méthodologique dans le sens où les problèmes sont posés au bon niveau, c’est à dire au niveau global, au niveau de l’ensemble que constitue le système.

Les observateurs, les médias, les corps constitués pataugent dans des visions partielles. Je ne vois personne qui mette en perspective tout ce que les Français ont subi depuis l’arrivée de Macron. Je le rappelle brièvement: ils ont subi la hausse des impôts, la hausse des taxes, la création de nouvelles taxes, la multiplication des interdits, la prolifération des contrôles, l’érosion des dépenses de santé, le rabotage des indemnités chômage, l’amputation des retraites, et ce n’est pas fini…

Cette mise en perspective permet de comprendre qu’il s’agit d’un projet total. Ce projet se formule de la manière suivante: il s’agit de baisser la part des salariés dans le revenu national par des mesures sur les salaires directs, indirects et différés, et par ailleurs, en face, de baisser leur part dans le patrimoine national par l’augmentation de la valeur de la part des détenteurs du capital et de ce que l’on peut appeler les « déjà riches ».

Le projet de Macron est un basculement.

Ce projet ne vient pas du ciel. Il découle d’une analyse que certains, un peu vite, qualifient d’analyse néo-libérale. Ce n’est nullement un projet néo-libéral, c’est un projet globaliste, européiste, de capitalisme monopolistique d’Etat et de Banques Centrales réunis.

En clair, si vous mettez en perspective toutes les actions de Macron, vous vous apercevez que la logique est celle d’un changement de société. Ce changement de société passe par la destruction, bien entendu, de toutes les spécificités françaises, mais il va également au-delà par la paupérisation générale des classes moyennes.

Le choix d’insérer la France de façon plus profonde dans le monde global oblige à mettre toutes les valeurs françaises beaucoup plus bas afin de les rapprocher des moyennes mondiales.

Macron n’est pas méchant. En tous cas pas sous l’aspect que je décris: Macron accomplit une tache historique que ses prédécesseurs ont ébauché, par exemple en signant des traités, mais que, lâchement, ils n’ont pas eu le courage de mettre en oeuvre totalement.

On a ouvert la France, mais sans lui imprimer les changements qui lui auraient permis de se situer favorablement dans le nouvel environnement mondialisé et européisé. Et en ce sens, il ne faut pas hésiter à rendre hommage à Macron parce qu’il a le courage de faire ce que les autres n’ont pas pu assumer.

Le sort de la France a été scellé lorsqu’on a autorisé la liberté de circulation des capitaux, lorsqu’on a signé les traitements de libre-échange à l’OMC, lorsqu’on a abandonné le franc pour adopter la monnaie allemande, l’euro, lorsqu’on a signé le Traité de Paris, etc.

Tout en découle.

Donc rendons hommage à Macron sous cet aspect. En fait, il n’a pas le choix.

Là où il n’est guère possible de rendre hommage à Macron, c’est dans la démarche violente et mensongère qu’il a adoptée. Il a été élu certes, mais il n’a jamais dévoilé son programme et il en a caché les coûts sociaux. Donc il a été élu par effraction, ce qui ne lui confère aucune légitimité pour agir.