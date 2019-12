John Williams : "Ils ont fait sauter le système en 2007. Ils ont renoncé à l'économie nationale pour sauver le système bancaire … Ils ont dépensé toutes leurs ressources pour soutenir les banques, et ils font toujours la même chose, et cela nous coûte toujours en termes de croissance économique. »

Via USAWatchdog.com de Greg Hunter ,

L’économiste John Williams dit de ne pas trop faire confiance aux bons chiffres de l’emploi qui ont été publiés la semaine dernière parce que «ce n’est pas aussi heureux d’une image qu’il n’y paraît».

Williams est le fondateur de ShadowStats.com. Ses calculs suppriment les astuces comptables du gouvernement pour donner une image plus précise des données économiques. Williams explique,

«Ce que la Fed a fait avec son assouplissement, selon la Fed, c’est qu’elle a créé une situation de croissance économique modérée durable. Ils n’ont donc plus besoin de baisser les tarifs. C’est absurde. Vous n’avez pas une croissance modérée durable. Par exemple, regardez ce mois dernier, la production industrielle est en train de s’effondrer … La fabrication est négative … La production de pétrole s’effondre d’année en année alors que l’exploration pétrolière et gazière a plongé. . . . Les ventes au détail ont été surévaluées dans l’emploi … Cela va être révisé à la baisse … Nous avons obtenu de meilleurs chiffres ces derniers temps, et l’économie est toujours en train de tomber d’une falaise. «