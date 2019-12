UN LECTEUR :

HAJIME

Et pas un mot sur le verdict du procès des policiers brûlés (vifs) à Viry-Châtillon ?

Vous savez, celui qui opposait les tenants d’un acte de guerre à l’inconscience de petits cons…

Votre billet aurait été encore plus complet s’il avait souligné l’indigence récurrente de la justice des deux cotés.

Parce que si nous sommes dans un état policier, cela ne fait aucun doute, une certaine justice (pas toute) est aux ordres du politique qui divise pour mieux régner.

La banalisation de l’éborgnement jaune n’a d’égal que la clémence accordée à certains casseurs, pour peu que ces derniers soient antifas, black blocks ou issus des banlieues.

Le politique se sert des uns et des autres en instrumentalisant la haine et les victimes des deux cotés (Mutilations, suicides etc) sont des dommages collatéraux assumés au plus haut niveau afin de manipuler les opinions publics.

Une fois que l’on formalise cette détestable ambiance, alors il convient de réfléchir à qui profite le crime…Castaner n’étant qu’un pion, il faut remonter plus profond, Nunez, certainement et encore plus haut, pas Macron, parce que Macron n’est, lui aussi, qu’un pion, plutôt son entourage, ses plus proches conseillers politiques, ses visiteurs du soir.

Derrière les communicants, se cachent les marionnettistes qui dirigent la République dévoyée et au servie d’intérêts supra nationaux.

La France est occupée depuis des décennies par un néo fascisme se cachant derrière les droit de l’Homme à la sauce Anglicane qui partage le monde en trois univers :

– La grande misère en zone de conflits.

– Des esclaves bossant 70 heures par semaine pour un retraite hypothétique.

– Des idéalistes croyant donner un sens à leur vie via des combats sociétaux prémâchés par leur maître, dont l’écologisme actuel.

Et pendant ce temps, les milliardaires se multiplient et 50% de la richesse mondiale est détenue par moins de 1% de sa population.

L’impérialisme de la marchandise est un fascisme 2.0 et il fabrique un monde Orwellien.

C’est lui le premier responsable