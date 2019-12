Exclusif en cher et en os : Pierre vous explique comment la société Black Rock a avec sa monnaie de singe (six mille milliards fabriqués par la FED) contrôle la France et se fait obéir de Macron… ce sont eux qui coordonnent la désindustrialisation en Europe… PS : le patron de BlackRock s'appelle Kapito !!! No comment !!! c'est les capitaux, compris (capito, en italien !!!) ?

Plus rapide que les tonnes de cours des crétins universitaires appelés professeurs. L’ inculture universitaire internationale est avec l’ internationale financière une des internationales qui fonctionne à plein régime.

La Fed distribue des tonnes de liquidités dans son Quantitative Easing aux copains fonds de pensions et autres banques inféodées complices. Lesquelles rachètent avec cette fausse monnaie des portefeuilles d’ actions du peu d’ entreprises multinationales sur les marchés mondiaux. Entre coteries et camarillas, les incultes mettront en scène le pseudo-concept de « loi du marché. » Et le tour est joué. Reste à plus qu’ à mettre en scène la « Farandole de ceux qui ont le blé ».

Au hasard….BlackRock :En Europe, BlackRock a investi dans la société Atos dont elle possède plus de 5% du capital. En 2016, BlackRock était actionnaire au sein de 18 sociétés du CAC 40 (Atos, BNP Paribas, Vinci, Saint-Gobain, Société Générale, Sanofi, Michelin, Safran, Teleperformance, Total …). BlackRock détient aussi 5% du groupe bancaire espagnol Santander. Sources Wikipedia

BlackRock souvent cité comme conseiller de Manu Finances CGT pour la réforme des retraites.

A peine, l’ haleine de cheval américaine s’ estompe que celle de leurs meilleurs amis chinois nous parvient.

Etonnant, non ?

Wikipedia:

BlackRock was founded in 1988 by Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein, and Keith Anderson[7] to provide institutional clients with asset management services from a risk management perspective.[8] Fink, Kapito, Golub and Novick had worked together at First Boston, where Fink and his team were pioneers in the mortgage-backed securities market in the United States.[9] During Fink’s tenure, he had lost $100 million as head of First Boston.

https://www.mediapart.fr/journal/france/091219/retraites-blackrock-souffle-ses-conseils-pour-la-capitalisation-l-oreille-du-pouvoir?onglet=full

https://fr.wikipedia.org/wiki/BlackRock

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kapito

https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/09/est-il-vrai-que-macron-a-rencontre-le-groupe-blackrock-specialise-dans-les-fonds-de-pension_1768116