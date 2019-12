• Tout ce qui s’est passé et continue à se passer est une reprise, avec le volume de dollars, de corruption, de destruction en plus important ou en beaucoup plus important, de conflits précédents ou parallèles conduits par les États-Unis d’Amérique. Ce qui s’est passé en Afghanistan s’est déjà passé au Vietnam, en Irak, et continue à se passer en Syrie, en Libye, etc. Dans tous les cas, les États-Unis se retrouvent toujours dans la même situation. La recette comprend une incompréhension totale des pays où ils combattent ; l’utilisation aveugle de masses énormes d’argent et d’armement ; l’utilisation indiscriminatoire de la corruption, des tactiques d’écrasement par les bombes ou de tout autre moyen de destruction avec des dégâts dits-“collatéraux” humains et matériels considérables ; l’utilisation systématique dans la communication de narrative faites de créations fantaisistes et évidemment systématiquement mensongères aussi bien opérationnelles que statistiques, en toutes choses et pour toutes les audiences, que ce soit pour nombre d’officiels des administrations successives (y compris ceux qui conduisent et font cette guerre), les parlementaires du Congrès, le grand public lui-même.

• A part cela, d’ailleurs, on vous dira (voir plus loin) que tout le monde “était au courant” de ce qui se passait et de ce qui continue à se passer.

Il n’y a donc aucune surpris dans les documents publiés qui confirment tous ce que l’on écrit dans les milieux antiSystème, ce que l’on y pense, et ce que nous disent le simple bon sens et la mémoire des quelques décennies précédentes, du modus operandi et de l’évolution de la politique belliciste et nihiliste des USA (la politiqueSystème). Les USA ne cessent de prouver qu’ils ont à la fois l’armée la plus coûteuse, la plus pléthorique, la plus inefficace, la plus contrainte à ne vivre que dans le mensonge de sa narrative “de toute l’histoire”.

On observera que les observations et commentaires des experts les plus reconnus et intégrés dans le Système, les experts les plus “politiquement corrects” si l’on veut, rejoignent dans ces moments-là (lorsque la simple et évidente vérité-de-situation est publiée et sanctionnée par un organe d’information faisant partie du haut clergé du Système), les commentaires et observations des diverses plumes et sources antiSystème travaillant sur le sujet. On donnera comme exemple la dernière partie du texte de RFI sur l’affaire des Afghanistan Papers, consacrée à l’interview d’un professeur américain de l’Université Américaine de Paris, le professeur Philip Golub… Nous savons tout cela, comme nous connaissons les moteurs de ces comportements faussaires, créant continuellement des simulacres, depuis l’origine des USA où ce pays aux dimension impériales est déjà l’“empire de la communication”, – ces moteurs psychologiques qui se nomment inculpabilité (certitude de l’impossibilité américaniste d’être coupable) et l’indéfectibilité (certitude de l’impossibilité américaniste d’être vaincu), créant ainsi une psychologie si spécifique :

« “Le mensonge est concentré autour de l’idée que les États-Unis après 19 ans d’intervention ont réussi en partie dans leur effort de construction d’un nouvel État, dans une nouvelle société afghane sans qu’aucune de ces affirmations ait été étayée sur le terrain”, résume le professeur en relations internationales à l’Université américaine de Paris, Philip Golub.

