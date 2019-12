145 000 euros par mois : mon doctoral lecteur Alexandre commente les loyers…

Alexandre commente les loyers

Lorsque je travaillais dans la banque à Francfort, il existait des « Spesenrestaurants », c’est-à-dire des restaurants qui ne fonctionnaient qu’au moyen des faux-frais, personne n’y allait jamais lorqu’il fallait payer de ses propres deniers. Je suis certain qu’il y a derrière ce loyer monégasque quelque sorte de blanchiment d’argent, enfin c’est ma rationalisation, je me dis que les gens ne peuvent pas être aussi stupides (mais voilà il y a les règles de la stupidité de Cipolla…)

Sur ton article à propos de Tolkien et des lieux préservés, j’avais entrepris de rédiger un commentaire comme quoi ce qui devait être caché devait par sa nature même :

– être petit (il est difficile de cacher quelque chose de grand)

– presque pas-vivant (comme une graine, qui ne vit pas en tant que tel, qui ne consomme pas et ne rejette pas)

Ensuite je n’arrivais pas à me dépêtrer de l’idée du non-matériel, c’est-à-dire que la civilisation ce sont des manières de penser et des idées. C’est difficile de différencier les « derniers héritiers » ignorants qui s’entêtent à sauver les monuments de leur civilisation, qui forcément n’existaient pas lorsque la génération conquérante les bâtit, et ceux qui sont inspirés par les ruines du passé pour construire leur propre civilisation.

Peut-être la clé du dilemme réside-t-elle dans le côté « presque pas-vivant » de la ruine, qui est une graine du passé, tandis que la civilisation finissante c’est le vieux tronc creux et pourissant dont on est prié de s’extasier devant les quelques branches vivant encore.