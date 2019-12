La fonction de Greta : faire lever des impôts pour imposer les petits blancs et les nouveaux moteurs électriques. Je taxe, donc je suis ! Pierre vous explique encore l'histoire de la technique qui est celle des impôts ; à vos rangs, fisc :

Je TAXE donc je suis… Progrès et taxation

Quand les premières voitures sont arrivées, on a taxé le crottin de cheval pour obliger les gens à les acheter. Quand les réacteurs d’avions sont apparus, on a taxé les moteurs à hélice pour obliger les constructeurs à passer au réacteur. Quand l’allumage électronique a été inventé, on a taxé les carburateurs pour obliger les gens à l’adopter. Et souvenez-vous, Michelin a usé de son pouvoir pour convaincre le gouvernement de l’époque de taxer les roues de charrette afin d’imposer le pneu. Et donc, fort logiquement, aujourd’hui, pour obliger les gens à acheter des voitures électriques, il faut taxer le gasoil. Finalement, la taxation a toujours été le sens de l’histoire et du progrès… et surtout du profit ! Je vole donc je suis !

Il n’y a de vrai que la prébende des capitalistes ultra-fainéants.