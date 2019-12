Sommeil vert et Hypnose climatique : "Décréter l'urgence climatique et présager une destruction imminente de la planète fait des ravages sur la santé mentale d'une grande partie de la population… L'hystérie collective déchaînée par ces augures inquiétantes devient évidente dans les consultations des psychiatres et des psychologues."

Décréter l’urgence climatique et présager une destruction imminente de la planète fait des ravages sur la santé mentale d’une grande partie de la population. Surtout si ceux qui prédisent ces prophéties climatiques sont les principaux dirigeants de l’ONU, les politiciens européens et les militants enragés.

L’hystérie collective déchaînée par ces augures inquiétantes de l’élite politico-scientifique devient évidente dans les consultations des psychiatres et des psychologues . Et il y a même un terme pour définir l’angoisse et la souffrance causées par les images incessantes de populations désertifiées ou de régions inondées par la supposée fonte des pôles. C’est le trouble de la solastalgie, une condition d’anxiété climatique due à l’apocalypse environnementale qui anéantira les âmes occidentales candides.

Faute quasi religieuse

Le professeur autrichien Glenn Albrecht a publié dans le magazine Australasian Psychiatry l’augmentation du nombre de patients et de thérapies pour commencer à guérir le traumatisme à la fin de l’humanité et de la nature. Blâmer la société des cyclones ou augmenter la température du globe de deux degrés génère un nouveau type de stress appelé éco-anxiété .

Comme s’il s’agissait d’une religion avec des martyrs comme Greta Thunberg inclus, la calentología ou l’histoire verte coûte , à la fois pour les coffres de l’État et pour la santé publique qui font maintenant face aux nouveaux syndromes. Bien que plus de 700 scientifiques non politisés réfutent et montrent que la main de l’homme n’a rien à voir avec les oscillations du climat de la planète au cours de son histoire; Les dogmes grétistes ont pénétré la population comme une nouvelle bible avec leurs saints (les militants) et leurs démons (la classe moyenne ouvrière polluante).

Et il y a ceux qui les ont cru ensemble. Il est inutile que les pays développés disposent d’espaces toujours plus verts. La post-vérité et les voyages en catamaran de Greta, les discours de Bardem ou les aveux devant la chaire d’Alejandro Sanz , s’imposent aux données empiriques.

«Écodépression» et peur

Cela se voit au Sommet COP25 sur le climat, où les peurs atroces qui envahissent les enfants sont fidèlement recueillies . Dans les dessins, les participants de 7 ans façonnent la fin des temps . Tout indique qu’ils seront la viande d’un cabinet psychiatrique pour rester intoxiqués par une fièvre planétaire catastrophique. Les adultes n’aident pas, d’ailleurs, ils rejoignent l’ éco-psychose mondiale en transmettant leurs terreurs à leurs enfants. ( Voir les parents de Greta ).

En Espagne, le membre du Collège des psychologues, le spécialiste Miguel López-Cabanas, a souligné dans des déclarations à l’agence EFE que « cette population a besoin d’une attention individuelle, d’un soutien psychologique, mais il est également recommandé que le problème soit traité en groupe ». , pour travailler avec les communautés affectées. «

Selon le psychologue expert, « la solastalgie est un trouble de plus en plus courant ». En ce sens, une partie des soins aux patients se concentre sur les thérapies avec des médicaments pour la dépression, ou pour faire face à la tristesse due aux ordures dans les océans ou à l’urbanisation des environnements naturels .

Et la peur d’être subitement emportée par un tsunami ou d’imaginer votre ville sous l’eau, est de plus en plus présente parmi les soucis quotidiens du Premier Monde. L’étude « La santé mentale et notre changement climatique: impacts, implications et orientations », recueillie dans la revue scientifique International Journal of Mental Health Systems et préparée par l’American Psychological Association et Ecoamerica, conclut que le sentiment de citoyenneté est de plus en plus inquiétant. et il y a des gens qui souffrent d’insomnie à cause de la disparition de certaines espèces d’animaux.

Déni climatique

Fait intéressant, les mêmes professionnels qui mettent en garde contre ce nouveau sentiment dépressif-climatique ne recommandent dans aucune de leurs études que les patients lisent d’autres théories qui réfutent les textes sacrés de la philosophie climat-illogique des Nations Unies. Ils s’occupent plutôt du contraire. Les recherches précitées viennent condamner celles définies par l’éco-communauté comme des « négateurs du climat ». Le terme déformé à satiété et mal utilisé dans son sens (le déni ne s’applique qu’à ceux qui ont nié l’holocauste juif), est devenu à la mode et le gauchisme l’utilise pour un brisé et non coupé.

Les psychologues chercheurs affirment que nier l’urgence climatique affecte également la santé mentale. Mais, en plus, ils deviennent encore plus durs avec les « négationnistes » qu’avec les éco-anxieux . Le rejet des postulats du réchauffement climatique peut également entraîner des maladies respiratoires, cardiovasculaires, oncologiques ou infectieuses. Allez, directement en enfer .

Pas en vain pour sauver l’âme de la purge des écologistes, en Suède, par exemple, ils essaient d’éviter de voyager en avion. Ce comportement a déjà un nom: flygskam qui signifie « honte de voler ». Dans le pays scandinave, le sentiment de culpabilité à l’égard de l’impact environnemental supposé du transport aérien commence à ébranler la mentalité des citoyens.

Et tandis que les Nordiques se flagellent inutilement, d’ autres comme Pedro Sánchez peuvent voler dans le Falcon sans regrets et donner à leurs citoyens une leçon sur les catastrophes naturelles. Attitudes des prédicateurs qui indiquent la voie à suivre alors qu’ils font le contraire sans aucun scrupule. Rien de nouveau sous le soleil du changement climatique.

https://www.libremercado.com/2019-12-12/solastalgia-ecoansiedad-aumentan-terapias-para-tratar-sufrimiento-por-cambio-climatico-1276649313/?_ga=2.2865840.1079532018.1576072422-1787876380.1571081440