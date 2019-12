Trump roule contre le système : la polémique fait rage chez les antisystèmes…Un lecteur commente Sylvain Laforest. Nicolas Bonnal a tout compris : Trump roule POUR et CONTRE ; Poutine roule POUR. C'est tout !

https://reseauinternational.net/a-propos-de-trump/

De nombreux indices : il affiche un bellicisme hors-normes, mais n’attaque jamais ou balance des pétards mouillés sur la Syrie.

Il devoile aux peuples stupéfaits la motivation réelle des droits-de-l’hommistes : le pétrole « j’ai sécurisé les puits de pétrole « en filigrane : qui ne m’appartiennent pas, ils sont la propriété de la Syrie, état souverain.

Je vais raser la Corée du Nord. La Corée du Sud balise grave, elle est aux premières loges, le Japon et pour finir, tout le monde se rend compte qu’il faut stopper ce bellicisme envers la Corée du Nord.

« Je veux nationaliser la FED »

Quoi ? La FED est un groupement privé ? Et on ne le savait pas ?

Donc au service d’intérêts privés, pas du nôtre.

Il éduque le peuple américain et les autres peuples. Il leur dit « vous avez été , jusqu’à présent , dans un univers fake ».

Comme il a dit aux noirs « sortez de la plantation. »

Qui a été « complotiste « au moment du 11/9 ? Lui.

Il a dit ce qu’il pensait : les tours n’ont pas été écroulées par un avion.

C’est maintenant enfin, pratiquement une évidence.

L’OTAN ne sert à rien.

Il est le premier président à le dire.

Qui a parlé du complexe militaro-industriel qui pompe des milliards dans la poche des américains pour rien ? Et avec des avions militaires qui ne tiennent pas la route ? Lui.

Il a fait voter les crédits mais attendons la suite.

Qui relie l’immigration au trafic d’enfants ? Lui.

Vol d’organes et trafic sexuel.

Qui s’attaque à la pédophilie ?

Lui.

La lumière revient sur la Fondation Clinton en Haïti.

Qui a coincé Epstein ? Lui.

Qui a toutes les preuves ? Lui.

Il tient les politicards de tous pays, les banquiers et leur presse mainstream par les c… les.

Pour le moment, il n’a fait déclassifier que 2004 et 2005 du carnet noir d’Epstein.

Au fait, on y trouve François, l’évêque de Rome, qui n’avait pas encore ce titre, au milieu de moult familles royales.

Enfin, ses sanctions tous azimuts sont la preuve qu’il pousse les états à sortir de SWIFT.

Il a intérêt à veiller à sa sécurité , nous avons tous besoin de lui.