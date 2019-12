Grand blond en avant, écroulement européen et rebond anglo-saxon : le triomphe du Boris en GB remonte Trump et casse un peu plus leur (notre) euro. Les souverainistes contre les globalistes (dixit Donald)… la France crèvera de son mitterrandisme indépassable.

https://www.zerohedge.com/markets/i-just-want-it-over-and-done-britons-head-polls-most-important-election-generation

Boris Johnson: «Nous avons un mandat fort pour le Brexit»

Par Le Figaro avec ReutersPublié il y a 3 heures

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré vendredi que son gouvernement semblait avoir remporté un nouveau mandat fort pour mener à bien le Brexit. «A ce stade, il semble que ce gouvernement conservateur se soit vu confier un nouveau mandat fort, pour ‘faire le Brexit’, et pas seulement pour faire le Brexit, mais pour unir ce pays et le faire avancer», a-t-il dit après avoir remporté son siège de député dans la circonscription d’Uxbridge.À lire aussi : Boris Johnson en route vers une écrasante majorité

Un sondage sortie des urnes réalisé par la BBC, ITV et Sky montre que les conservateurs ont obtenu une large majorité de 368 sièges sur 650 à la Chambre des communes lors des élections législatives. «Je pense que cela se révélera être une élection historique qui nous donne maintenant, dans ce nouveau gouvernement, la chance de respecter la volonté démocratique du peuple britannique, de changer ce pays pour le mieux et de libérer le potentiel de tout le peuple de ce pays.» «C’est ce que nous allons faire maintenant, et si nous avons la chance d’être réélus comme le sondage sortie des urnes semble le suggérer, alors les travaux commenceront (…) aujourd’hui.»

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/boris-johnson-nous-avons-un-mandat-fort-pour-le-brexit-20191213