Fluctuat et merditur, la devise de la flotte russe maigre faire-valoir de l'OTAN. Le porte-fions "gousse net sauf" (Kouznetsov) prend à nouveau tout feu tout flamme et continue de nous faire mûrir de rire ! Vite, de l'hypersonique !

La cible de moqueries

Cet incendie s’inscrit à la suite d’incidents récurrents qui ont fait de l’Amiral Kouznetsov, bateau vieillissant entré en service en 1991, la cible de moqueries en Russie et à l’étranger. En octobre 2018, alors que le bateau était en cours d’entretien de modernisation à Rosliakovo, près de Mourmansk, une grue de quinze mètres s’était effondrée sur le pont à cause d’une coupure de courant qui a stoppé les pompes puis fait couler le dock flottant auquel le porte-avions était amarré. Une perte majeure puisque ce pont flottant de 330 mètres unique en son genre permettait de réparer ou de construire les navires de très gros tonnages qui sortaient à l’époque soviétique des chantiers de Nikolaev, en Ukraine.

Entre 2004 et 2016, au moins cinq accidents sont survenus, principalement lors de la délicate phase d’appontage des avions sur le bateau disposant de deux pistes d’environ deux cents mètres équipées de brin d’arrêts. La piste recourbée à la proue fait office de tremplin, le bateau n’est pas équipé de catapultes. En novembre et décembre 2016, au large de la Syrie, un Mig 29-K et un Sukhoï-33 se sont crashés à l’appontage, les pilotes ayant pu être récupérés. Des accidents imputés à des erreurs humaines et qui témoignent, selon les experts militaires occidentaux, de la maîtrise imparfaite, par les Russes, des savoir-faire très exigeants de la force aéronavale, a fortiori en situation opérationnelle.

Avaries et incendies

«Le cas du Kouznetsov n’est pas isolé, les avaries et notamment les incendies étant nombreux sur les bateaux russes», explique Igor Delanoë, directeur adjoint de l’observatoire franco-russe et spécialiste de la marine russe. Sur les dix dernières années, trois incendies se sont déclarés sur des sous-marins russes en réparation, les experts mettant en cause le plus souvent le non-respect des normes de sécurité sur les chantiers navals russes.

