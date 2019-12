La réforme est dans la ligne Macron: faire basculer l’épargne pour la rediriger vers le marché financier au profit du très grand capital financiarisé. Macron impose l’agenda d’une classe, il n’exprime pas l’intérêt général.

Son objectif, c’est cela l’objectif: la capitalisation.

Son idée est que le grand capital financier internationalisé doit pouvoir faire levier sur l’épargne populaire au maximum pour bonifier le taux de profit du système français, lequel est insuffisant.

Il veut drainer les petits ruisseaux des retraites vers la mer de la finance pour faire supporter les risques par la masse des citoyens et faire baisser ce que l’on appelle improprement le coût du capital.

Accessoirement, il veut renflouer les banques et augmenter leurs ressources.

Macron avait montré le bout l’oreille dans cette voie en surtaxant l’immobilier et en détaxant le capital soumis à l’ISF.

Macron a opté définitivement pour une gouvernance au profit des ultra riches et une société à deux vitesses. C’est son choix.

Les uns, ses pairs, ses semblables, doivent porter le système français au niveau mondial relever le défi international et en être ultra récompensés, ils doivent récolter les mises, les autres, la masse doit servir de fantassins, de marche pied, de chair à canons, de pavois, d’exploités.

Aux uns la gloire, les richesses, le flamboyant, aux autres les sacrifices, l’abnégation, la culpabilité et la résignation.

J’avoue que c’est tentant, exaltant, mais ce n’est pas la voie que j’ai choisie.

Aux uns la gloire, aux autres même plus les miettes. Car la guerre étant là, les ressources sont rares, c’est la pénurie.

Je ne cesse de vous dire que nous sommes en guerre, encore « soft » avant la vraie guerre, « hard ».

Ce que Macron fait c’est exactement la mobilisation qu’a faite Hitler en 33 quand il a commencé à réorienter le revenu national et à réarmer. Il a fait alliance avec le très grand patronat, maté les révolutionnaires et les syndicats, il a permis au grand patronat de hausser le taux d’exploitation et d’engranger des super profits colossaux. En échange le grand patronat a investi et l’a porté aux honneurs suprêmes.

Macron fait la même chose, non bien sur, dans une optique belliqueuse/militaire mais il sait que c’est la guerre économique et qu’il lui faut des fers de lance ultra capitalistes; ultra riches.

