Terrorisme orwellien, écologique, communiste et féministe : la presse de droite en Espagne prévoit un exode masculin et contribuable pour les mois et les années à venir ; et ce n'est pas une blague. Le bolchevisme sociétal prépare des ravages. Les Juifs passent déjà à la moulinette.

. Le parti qui prétend lutter contre l’idéologie de genre soutient la mise des armes féministes de destruction massive entre les mains de féministes qui n’ont même pas osé demander le groupe d’idéologues le plus délirant du groupe le plus délirant que le monde ait jamais vu. Et c’est le seul parti qui s’oppose à laLoi sur la violence de genre .

On voit qu’il n’y a pas un seul parti en Espagne avec une position rationnelle sur le féminisme . À cette étape, nous devrons émigrer.

Sánchez et Iglesias | EFE

Depuis que Pedro Sánchez et Pablo Iglesias ont signé l’ accord préalable exprès entre le PSOE et Podemos pour former un gouvernement, l’inquiétude s’est propagée parmi de nombreux contribuables. Et ce n’est pas pour moins, car les propositions de ces deux partis menacent l’épargne et prédisent une batterie de hausses d’impôts qui pourraient être les plus importantes de l’histoire récente .

Pour sauvegarder leur patrimoine, certains citoyens envisagent déjà d’élaborer un plan B , et le Portugal a suscité l’intérêt de beaucoup d’entre eux . La proximité du pays portugais avec l’Espagne, ses similitudes culturelles, la stabilité politique, la bonne marche de son économie et, surtout, les avantages fiscaux offerts aux étrangers sont les raisons qui expliquent que cette destination soit postulée comme le refuge idéal pour échapper aux plans de Sánchez et Iglesias.