Une heure de radio hier soir : rien sur la violence, les grèves et les retraites, tout sur les éoliennes et le futur à vélo ; le mouvement social ne leur sert qu'à tout brader aux fonds de pension et à accélérer la transition énergétique. La tyrannie bobo prend un tour dystopique. Revoyez Zardoz pour comprendre. Ridley Scott, Boorman et Kubrick pour nous comprendre.

Dans un futur post-apocalyptique (2293), la population humaine est divisée entre les Éternels (Eternals), des humains ayant atteint l’immortalité grâce à la technologie, et les Brutes (Brutals). Les Brutes vivent dans une terre ravagée et fournissent de la nourriture aux Éternels. Ces derniers vivent dans des régions isolées du reste du monde par un mur invisible et appelées « Vortex » et passent une existence luxueuse mais apathique. Arthur Frayn (Niall Buggy), l’Éternel chargé de gérer les « terres extérieures », se fait passer auprès des Brutes pour un dieu nommé Zardoz, qui se manifeste sous la forme d’un énorme masque de pierre volant. Ayant sélectionné des Brutes, il a constitué un groupe d’exterminateurs, chargé de réduire en esclavage les autres humains, et auxquels il fournit des armes en échange de la nourriture qu’ils collectent.

Arrivé au Vortex no 4, Zed est étudié en tant que spécimen : les Éternels (des gays et des femmes savantes, NDLR) n’ayant pas eu de contact depuis des siècles avec l’extérieur du vortex, ils essaient de comprendre comment les Brutes ont évolué. Il se retrouve au cœur d’une dissension entre deux Éternelles, Consuella (Charlotte Rampling) et May (Sara Kestelman), et doit effectuer des tâches pour Friend (John Alderton).

Il découvre au fur et à mesure que cette société en apparence lissée et idéale est en fait violente et désespérée. Les Éternels sont dirigés et protégés de la mort par une intelligence artificielle appelée « le Tabernacle », un gros cristal qui est relié à l’esprit de tous les Éternels et qui conserve leur mémoire dans ses réflexions lumineuses. Du fait de leur immortalité, les Éternels ont arrêté de procréer et les hommes sont devenus impuissants. Certains sont victimes d’une maladie, l’apathie, qui les plonge en catatonie. Les dissidents, ceux qui refusent le système ou bien introduisent la discorde, sont vieillis, voire sont exclus et sont délibérément rendus séniles.

Loin d’être le primitif que les Éternels croient, Zed se révèle être un mutant qui s’est éduqué dans une bibliothèque en ruine à l’extérieur du Vortex. Parmi les livres, il avait découvert Le Magicien d’Oz, ce qui lui avait permis de s’apercevoir de la supercherie de Zardoz (Zardoz est la contraction de Wizard of Oz, et le roman met en scène un manipulateur caché derrière un masque volant) ; c’est ce qui avait motivé son intrusion dans le Vortex. Zed est en fait issu d’une lignée contrôlée par Frayn, qui a soigneusement sélectionné les géniteurs au cours des siècles, avec le but de détruire le Vortex et rendre leur mortalité aux Éternels. Zed trouve une faille dans le Tabernacle et le détruit, puis amène les Brutes à assiéger les Éternels ; le bain de sang final est accueilli comme une libération par les Éternels.

Zed aidera malgré tout quelques ex-éternels à fuir l’extermination puis disparait avec Consuella avec qui il procréera avant de mourir de vieillesse au terme d’une vie redevenue normale.

