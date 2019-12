Le monde postmoderne fait toujours plus rêver : un zéro de plus à chaque bond en avant. Encore un record battu à Monaco : 450 000 euros. C'est un loyer. Mensuel. A la tour dite Odéon. Bonne affaire, me dit l'agente… Cuisine à tous les cinq étages ! Trois mille maîtres carrés : faudra en fuir des taxes et en acheter du Dax.

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2019/12/10/record-battu-a-monaco-quartier-the-one-un-loyer-mensuel-a-220-000-euros-pour-ce-tarif-veinard-de-petit-lecteur-tu-as-meme-leau-et-lelectricite/

Tout le monde en parle. Après cinq ans de travaux titanesques, la tour Odéon Monaco vient d’achever son chantier pharaonique à flanc de colline du quartier de l’Annonciade. Mettant ainsi terme à un feuilleton judiciaire à la hauteur de ce gratte-ciel XXL : 170 mètres d’altitude, 49 étages, 50 000 m2 habitables, 10 000 tonnes d’acier, 80 000 mètres cubes de béton, 10 niveaux de sous-sol abritant 550 places de parking, des fondations creusées dans la roche jusqu’à 40 mètres de profondeur. Situé à l’est de Monte-Carlo et en lisière de la commune de Beausoleil, à cinq minutes de la place du Casino, ce gratte-ciel réunit deux ailes asymétriques de 47 et 49 étages, reliées par un noyau central contenant six cages d’ascenseurs. Porté par le groupe de promotion immobilière Marzocco, ce projet mixte (habitations, bureaux) réalisé par Vinci Construction a été conçu par l’architecte monégasque Alexandre Giraldi.