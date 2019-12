Qui a dit que BFM ne nous informait pas ? "Les 10% les plus pauvres, eux, touchent moins de 7319 euros par an, soit 601 euros par mois." Gnons inclus ?

Les 10% les plus pauvres, eux, touchent moins de 7319 euros par an, soit 601 euros par mois. Quand les 10% les plus riches gagnent au minimum 45.223 euros par an, soit 3768 euros par mois. Parmi les personnes à très hauts revenus, les fameux 1%, ils perçoivent au moins 106.210 euros annuels, soit 8850 euros pour une personne seule ou 15.930 euros pour un couple avec un enfant de moins de moins de 14 ans. Surtout, cela représente cinq fois plus que le revenu médian de 22.170 euros, cité plus haut. Ces 1% concentrent près de 7% du total des revenus de tous les Français. Les 10% en concentrent 28%.

Concernant les 0,01% les plus riches, soit 6400 personnes, ils gagnent au moins 699.200 euros par an, soit 58.266 euros par mois.

Soit-disant (mensonge éhonté) :

1% des Français ont un patrimoine dont la valeur dépasse 1,8 million d’euros

Grâce à leurs revenus, les Français accumulent du patrimoine. Celui-ci se compose en très grande majorité (61%) de biens immobiliers, de 21% d’actifs financiers (compte courant, épargne, assurance vie, etc.), de 11% de biens professionnels et de 8% d’autres biens de valeur (voiture, bijoux, tableaux etc.). Cela constitue le patrimoine brut. En retirant les emprunts, on obtient le patrimoine net.

Ce dernier s’élève à 235.900 euros en moyenne pour un ménage. La moitié détient un patrimoine net supérieur à 113.900 euros. Pour les 10% les plus pauvres, il est inférieur à 3000 euros et comprend essentiellement des comptes courants et des livrets d’épargne réglementés comme le livret A. Plus on monte dans l’échelle, plus le patrimoine des Français est diversifié et comprend des actifs qui leur rapportent. Pour les 10% les plus riches, il est supérieur à 534.800 euros. Les 1% les plus riches ont un patrimoine net supérieur à 1,8 million d’euros.

La détention d’une résidence principale joue beaucoup dans le niveau de patrimoine. Les propriétaires ont un patrimoine brut médian 20 fois supérieur à celui des locataires. Les 10% les plus riches concentrent près de la moitié du patrimoine brut total.

C’est pourquoi les jeunes ont en moyenne un patrimoine net très faible: seulement 37.400 euros pour les moins de 30 ans. À l’inverse, les plus de 70 ans ont un patrimoine net moyen de 286.100 euros.

PUIS BFM DEVIENT COCO AVEC DAVOS

Dans le monde, un habitant sur deux n’a pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale l’an dernier, selon Oxfam.

1% des habitants de la planète ont à eux seuls récupéré 82% de la richesse créée en 2017. C’est l’une des conclusions du rapport intitulé « Récompenser le travail, pas la richesse » d’Oxfam. « Le boom des milliardaires n’est pas le signe d’une économie prospère, mais un symptôme de l’échec du système économique », a estimé la directrice de cette ONG, Winnie Byanyima, à la veille de l’ouverture du World Economic Forum (WEF) à Davos.

« On exploite les personnes qui fabriquent nos vêtements, qui assemblent nos téléphones portables et cultivent les aliments que nous mangeons, afin de garantir un approvisionnement constant en produits pas chers, mais aussi pour grossir les profits des entreprises et leurs riches investisseurs », s’est-elle insurgée. Selon le rapport d’Oxfam, 3,7 milliards de personnes, soit 50% de la population mondiale, n’a pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale l’an dernier.

Depuis 2010, c’est-à-dire peu après le début de la crise en 2008, la richesse de cette « élite économique » a augmenté en moyenne de 13% par année, a précisé Oxfam, avec un pic atteint entre mars 2016 et mars 2017, période où « s’est produit la plus grande augmentation de l’histoire en nombre de personnes dont la fortune dépasse le milliard de dollars, au rythme de 9 nouveaux milliardaires par an ».

https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/1percent-des-plus-riches-ont-empoche-82percent-de-la-richesse-mondiale-creee-en-2017-1355323.html