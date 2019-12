C.H. Smith : "Socialisme de la Réserve fédérale pour les super-riches." Bolchevisme et super-riches : la ploutocratie totalitaire et sociétale qui enfonce ce monde en enfer a besoin des banquiers centraux pour imprimer, presser et oppresser des billets et des âmes.

Écrit par Charles Hugh Smith via le blog OfTwoMinds,

Tout était amusant et des jeux enrichissaient les super-riches, mais maintenant le coût karmique de la manipulation et de la propagande de la Fed est sur le point d’arriver.

Un «marché» qui a besoin de 1 billion de dollars en impression panique-argent par la Fed pour conjurer une implosion karmique attendue n’est pas un marché : un marché légitime permet la découverte des prix . Qu’est-ce que la découverte de prix ? Les décisions et les actions des acheteurs et des vendeurs fixent le prix de tout: les actifs, les biens, les services, le risque et le prix de l’emprunt, c’est-à-dire les taux d’intérêt et la disponibilité du crédit.

Les États-Unis n’ont pas eu de marché légitime depuis 12 ans. Ce que nous appelons « le marché » est une simulation grossière qui obscurcit le socialisme de la Réserve fédérale pour les super-riches : la grande majorité des actifs générateurs de revenus sont détenus par les super-riches, et donc toute l’impression de la Fed qui a été nécessaire pour gonfler les bulles d’actifs à de nouveaux extrêmes ne sert qu’à enrichir davantage les déjà-super-riches.

Les apologistes affirment que les bulles doivent être gonflées pour « aider » l’Américain moyen, mais cette affirmation est absurdement spécieuse. La majorité des Américains «possèdent» des actifs presque nuls qui gagnent un revenu; au mieux, ils possèdent des véhicules à amortissement rapide, une maison qui ne génère aucun revenu et une police d’assurance-vie qui ne porte ses fruits qu’en cas de décès.

L’Américain moyen utilise la maison familiale pour se loger, et donc son prix actuellement gonflé ne fait rien pour améliorer le revenu du ménage: c’est la richesse en papier, et nous avons déjà vu à quelle vitesse cette richesse en papier peut disparaître lorsque la bulle immobilière n ° 1 a éclaté. (La bulle immobilière n ° 2 glisse actuellement vers le bord de l’abîme.)

Si la découverte de prix légitime était autorisée, les bulles d’actifs éclateraient et l’impact réel sur le ménage moyen qui possède des actifs productifs de revenus essentiellement nuls serait minime. Leur maison surévaluée tomberait de moitié, mais comme elle sert toujours d’abri, l’impact économique réel est minime. En ce qui concerne les pertes de la compagnie d’assurance-vie – où est aujourd’hui l’avantage d’un «actif» qui ne paie que lorsque vous décédez?

Pendant ce temps, les super-riches actions propres, obligations, entreprises et immobilier commercial, qui génèrent tous des revenus. Les riches s’enrichissent de deux manières: leurs actifs génèrent de petites fortunes en revenus (le revenu non gagné est ce qui sépare « les riches » de tout le monde) et grâce à la hausse constante des prix des actifs par la Fed, leur richesse en papier s’est multipliée.

Le sale petit secret que personne n’ose murmurer de peur que le murmure ne déclenche une avalanche auto-renforçante est que ce «marché» manipulé par la Fed est illiquide: si une vente sérieuse devait survenir, il n’y aurait pas assez d’acheteurs pour conjurer une implosion complète des bulles.

Le jeu de la Fed est de créer l’ illusion de la liquidité en étant l’ acheteur de dernier recours , seulement maintenant la Fed est le seul acheteur . C’est la conséquence toxique des 12 longues années de socialisme de la Fed pour les super-riches : grâce à la destruction par la Fed de la découverte des prix, les super-riches ne se soucient plus de la liquidité, donc l’effet de levier est le nom du jeu.

Le Super-Wealthy peut jouer avec des centaines de milliards pour démanteler l’économie et ne pas s’inquiéter de savoir si un acheteur paiera réellement le prix surévalué de l’actif, car il peut compter sur la Fed pour intensifier et paniquer-imprimer toutes les sommes. nécessaires pour maintenir l’ illusion de la liquidité .

Si le «marché» est si sain, pourquoi la panique de la Fed imprime-t-elle plus de 1 billion de dollars en quelques mois? Veuillez jeter un coup d’œil aux graphiques ci-dessous: la Fed a imprimé 213 milliards de dollars en pensions et 336 milliards de dollars pour les achats d’actifs en un clin d’œil, et la Fed a promis de paniquer encore 200 + milliards de dollars de repos et 300 autres milliards de dollars d’actifs achats, pour un total de plus de 1 billion de dollars en panique-argent-impression.

Pourquoi la Fed a-t-elle été obligée de paniquer à 1 000 milliards de dollars pour éviter une implosion de leur faux « marché »? L’aléa moral revient à la maison pour se percher, et la Fed a une attaque de panique à part entière parce que les super-riches (banques, sociétés, financiers) n’ont aucune crainte que la liquidité ne s’assèche et que les marchés deviennent sans offre, c’est-à-dire que les acheteurs disparaissent et qu’il y ait personne n’est parti pour acheter leurs actifs surévalués à des évaluations de bulle.