Europe engloutie, Chine dépeuplée, Afrique en plein boom et ici : les prospectives sympas pour l'an 2100. la démographie science suprême du déclin de l'occident ?

D’ici 2100, cinq des dix plus grands pays du monde seront en Afrique

par Tyler DurdenLun, 16/12/2019 – 04:150ACTIONSTwitterFacebookRedditEmailImprimer

Au 21e siècle , jusqu’à présent, des pays très peuplés et une forte population la croissance ont été le plus souvent associée à l’ Asie – mais, comme les notes Katharina Buchholz de Statista , cette vision du monde va devoir changer à l’avenir, les données des Nations Unies et Pew Research Center montre .

Alors qu’en 2020, cinq des dix pays les plus peuplés du monde étaient situés en Asie, la situation sera différente en 2100 , lorsque cinq pays africains – le Nigeria, l’Éthiopie, la Tanzanie, l’Égypte et la République démocratique du Congo – seront parmi les dix plus grands du monde.

Vous trouverez plus d’infographies sur Statista

Alors que certains pays asiatiques continueront de croître, ils le feront à un rythme inférieur et seront dépassés en population par les pays africains affichant une croissance plus rapide. D’autres, comme la Chine et le Bangladesh, devraient en fait reculer jusqu’en 2100, principalement en raison de l’amélioration du niveau de vie et de l’éducation qui a déjà commencé à faire baisser le taux de natalité.

NE MANQUEZ JAMAIS LES NOUVELLES QUI COMPTENT LE PLUS

ZEROHEDGE DIRECTEMENT DANS VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION

Recevez un récapitulatif quotidien comprenant une liste organisée d’histoires à lire absolument.

En 1950, quatre pays européens figuraient toujours parmi les plus grands du monde. Ce nombre sera tombé à un en 2020 et à aucun en 2100.

Le nombre d’enfants nés dans le monde est déjà en baisse, mais actuellement 2,5 enfants nés par femme, la population mondiale continue de croître. Les chercheurs de l’ONU sur la population ont constaté que si le taux de fécondité mondial continuait de baisser au rythme actuel, il atteindrait 1,9 enfant par femme en 2100, moment auquel la population mondiale diminuerait .

https://www.zerohedge.com/geopolitical/2100-five-ten-biggest-countries-world-will-be-africa

https://www.zerohedge.com/geopolitical/great-replacement-belgium

https://www.worlddata.info/iq-by-country.php