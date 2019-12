La dernière phrase résume certainement l’importance du cas de la Virginie, que personne n’a vu venir (sauf les Virginiens et le vertueux milliardaire Bloomberg), qui présente un paroxysme au niveau d’un État de la crise qui affecte l’Union dans sa totalité ; et qui affecte d’ailleurs la totalité de la Crise Générale d’Effondrement du Système, puisqu’on y retrouve la fracture bien connue en France entre les “élites” globalistes, progressistes-sociétales, et les populations périphériques qui s’opposent aux premières de plus en plus férocement. Bien entendu, le cas américaniste est particulièrement parlant à cause de la tradition du “peuple en armes” qui est le fondement initial de la révolte aboutissant en 1776 à la Déclaration d’Indépendance et à la guerre du même nom.

(Il va de soi que “le peuple en armes” et les “milices populaires” regroupés derrière le Deuxième Amendement seront aussitôt qualifiées d’extrême-droite, – fascistes ou populistes au choix ; tandis que la corruption absolue et l’obscénité des ultra-riches type-Bloomberg recevront la médaille d’honneur du progressisme-sociétal représentant l’avenir de l’humanité. Casting classique de la presseSystème.)

L’affaire de la Virginie représente la possibilité d’un développement d’une très grande importance. Il y a bien sûr la situation sur le terrain, avec la possibilité d’affrontements armés qui feraient brusquement passer l’actuelle “guerre civile froide” à la position de guerre civile tout-court. Mais il y a aussi les positions autour de la Virginie, alors qu’existe en plein développement antagoniste la crise de la destitution. Un point intéressant est cde savoir ce que va faire Trump qui représente le gouvernement fédéral, qui peut estimer avoir son mot à dire, – avec la possibilité que Trump le dise, ce mot, en faveur du Deuxième Amendement et du droit de la population de s’en réclamer, et de prendre les armes s’il le faut pour défendre ce droit. En pleine campagne présidentielle, ce serait une position qui renforcerait fortement sa position au sein de son électorat, dont les Virginiens ruraux sont ne représentation typique.

Du côté des démocrates, et de Bloomberg qui est candidat pour la présidence d’on ne sait quel parti (désignation démocrate ou “indépendant”, mais dans tous les cas progressiste-sociétal), on ne peut que constater un signe de plus de la radicalisation dans tous les sens et de toutes les façons possibles de leur position. Le milliardaire Bloomberg devait certainement savoir que ce qu’il impose aux élus qu’il a achetés presque comme on va à une vente aux enchères constitue un baril de poudre dont il a allumé la mèche. La politique extrême des progressistes-sociétaux se poursuit donc avec toute la surpuissance du Système comme moteur. Les événements en Virginie, sans doute à partir de la mi-janvier où les positions des uns et des autres se seront décantées, peuvent aussi avoir une allure d’autodestruction.

Mis en ligne le 18 décembre 2019 à 10H25