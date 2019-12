Déclin militaire US : les revues américaines confirment et se lamentent…

Déclin militaire US : les revues confirment…

Les navires de guerre coulent. Les bases brûlent. Des F-35 meurent sur la piste. 24 milliards de dollars par an – 3,3% du budget du Pentagone – peuvent-ils résoudre le problème?

Par SYDNEY J.FREEDBERG JR.LE

Réservoir M1 au National Training Center de Fort Irwin, en Californie.

WASHINGTON: Les États-Unis continuent de perdre, durement, dans des guerres simulées avec la Russie et la Chine. Les bases brûlent. Les navires de guerre coulent. Mais nous pourrions régler le problème pour environ 24 milliards de dollars par an, a déclaré un expert bien connecté, moins de quatre pour cent du budget du Pentagone.

David Ochmanek

« Dans nos jeux, lorsque nous combattons la Russie et la Chine », a déclaré cet après-midi David Ochmanek, analyste de RAND , « le bleu se fait remettre le cul ». En d’autres termes, dans les jeux de guerre de RAND, qui sont souvent parrainés par le Pentagone, les forces américaines – colorées en bleu sur les cartes de wargame – subissent de lourdes pertes dans un scénario après l’autre et ne peuvent toujours pas empêcher la Russie ou la Chine – rouge – d’atteindre leurs objectifs, comme des alliés américains écrasants.

Non, ce n’est pas un scénario de cauchemar de Red Dawn où les Commies conquièrent le Colorado. Mais perdre les pays baltes ou Taïwan briserait les alliances américaines, choquerait l’économie mondiale et renverserait l’ordre mondial que les États-Unis ont mené depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les chasseurs furtifs F-35 sont difficiles à tuer en vol, mais alignés sur la piste, ce sont des cibles faciles.

Coups de corps et coups de tête

Comment cela pourrait-il arriver, alors que nous dépensons plus de 700 milliards de dollars par an pour tout, des porte-avions à propulsion nucléaire de mille pieds de long aux chasseurs furtifs supersoniques? Eh bien, il s’avère que les super-armes américaines ont un peu trop d’Achille dans les talons.

Robert Work

« Dans tous les cas que je connaisse », a déclaré Robert Work , un ancien secrétaire adjoint à la défense avec des décennies d’expérience dans le jeu de guerre, « le F-35 gouverne le ciel quand il est dans le ciel, mais il se fait tuer au sol en grand nombre. » «

Même le jet le plus chaud doit atterrir quelque part. Mais les grandes bases aériennes au sol et les grands porte-avions sur l’eau se révèlent être de grandes cibles pour les missiles à guidage de précision à longue portée. Autrefois monopole américain, ces armes intelligentes font désormais rapidement partie des arsenaux russes et chinois – tout comme les capteurs à longue portée, les réseaux de communication et les systèmes de commandement nécessaires pour les viser.

Ainsi, alors que les adversaires potentiels améliorent leur technologie, « les choses qui dépendent d’une infrastructure de base sophistiquée comme les pistes et les réservoirs de carburant vont avoir du mal », a déclaré Ochmanek. « Les choses qui naviguent à la surface de la mer vont avoir du mal. »

(C’est pourquoi le budget 2020 qui sort la semaine prochaine retire le transporteur USS Truman des décennies plus tôt et coupe deux navires de débarquement amphibies, comme nous l’avons signalé. C’est aussi pourquoi le Corps des Marines achète la version à réaction du F-35, qui peuvent décoller et atterrir à partir de petites pistes d’atterrissage ad hoc, mais la façon dont ils peuvent maintenir un avion de haute technologie dans un environnement peu technologique est une question ouverte).

Variante Stryker anti-aérienne choisie par l’armée américaine pour sa mission de défense aérienne à courte portée (MSHORAD): 4 missiles Stinger d’un côté, deux Hellfires de l’autre, avec un canon automatique de 30 mm (et une mitrailleuse de 12,7 mm) entre les deux ( Leonardo DRS)

Alors que l’Armée de l’Air et la Marine ont pris l’essentiel du flak aujourd’hui au Centre for a New American Security de cet après-midi sur la nécessité d’une «nouvelle voie de guerre américaine». L’armée n’a pas l’air trop belle non plus. Ses énormes bases d’approvisionnement partent également en fumée, ont déclaré Work et Ochmanek. Ses brigades de chars sont abattues par des missiles de croisière, des drones et des hélicoptères parce que l’armée s’est largement débarrassée de ses troupes antiaériennes mobiles, un déficit qu’elle s’empresse maintenant de corriger. Et ses unités de défense antimissile sont submergées par le volume de tirs entrants.

«Si nous allions à la guerre en Europe, il y aurait une batterie Patriot en mouvement, et elle irait à Ramstein. Et c’est tout », grogna Work. «Nous avons 58 équipes de combat de brigade, mais nous n’avons rien pour protéger nos bases. alors qu’est-ce que cela change? «

conseillé

Deux KC-46, jusqu’à 14 V-22 pour Israël; L’Armée de l’Air pousse à la décision Helo

Le chaos politique en Israël, avec une troisième élection générale en moins d’un an, a retardé les décisions concernant des avions cruciaux, y compris le remplacement de l’ancien CH-53, l’achat ou non du V-22 et le besoin urgent du KC-46A.

Par ARIE EGOZI

Le pire de tout, a déclaré Work et Ochmanek, les États-Unis ne se contentent pas de subir des coups de corps, ils subissent également un coup dur à la tête. Ses satellites de communication, ses réseaux sans fil et ses autres systèmes de commandement et de contrôle subissent un piratage et un brouillage si importants qu’ils sont, selon les mots d’Ochmanek, «supprimés, sinon brisés».

Les États-Unis ont lancé la guerre électronique et cybernétique dans des exercices sur le terrain, a déclaré Work, mais les forces ennemies simulées ont tendance à fermer les réseaux américains si efficacement que rien ne fonctionne et que personne d’autre ne reçoit de formation. « Chaque fois que nous avons un exercice et que la force rouge détruit vraiment notre commandement et notre contrôle, nous arrêtons l’exercice », a déclaré Work, au lieu d’essayer de comprendre comment continuer à se battre lorsque votre poste de commandement ne vous donne que des écrans vides et de la radio statique.

Les Chinois appellent cela une «guerre de destruction du système», a déclaré M. Work. Ils prévoient «d’attaquer le réseau de bataille américain à tous les niveaux, sans relâche, et ils le pratiquent tout le temps».

L’USS Harry S. Truman, que le Pentagone propose de retirer tôt pour économiser des fonds pour de nouveaux types d’armes.

Le correctif de 24 milliards de dollars – et les coupures

Alors, comment résolvez-vous ces problèmes flagrants? L’Air Force a demandé à RAND de présenter un plan il y a deux ans, et, chose surprenante, Ochmanek a déclaré: «Nous avons trouvé impossible de dépenser plus de 8 milliards de dollars par an».

C’est 8 milliards de dollars pour l’Air Force. Triple cela pour couvrir l’armée et le département de la marine (qui comprend les marines américains), a déclaré Ochmanek, et vous obtenez 24 milliards de dollars. Oui, ce sont des traits très larges, mais cela ne représente que 3,3% du budget de défense de 750 milliards de dollars que le président Trump proposera pour l’exercice 2020.

Le travail était moins préoccupé par le risque à court terme – il pense que la Chine et la Russie ne sont pas impatientes d’essayer quoi que ce soit en ce moment – et plus sur ce qui se passera dans 10 à 20 ans. Mais, a-t-il dit, «bien sûr, 24 milliards de dollars par an pour les cinq prochaines années seraient une bonne dépense.

Alors, qu’est-ce que ces 24 milliards de dollars achètent?

Un bombardier B-1 teste un missile LRASM, la variante anti-navire du JASSM de Lockheed

Pour commencer, des missiles. Beaucoup, beaucoup de missiles. Les États-Unis et leurs alliés continuent de sous-estimer notoirement le nombre d’armes intelligentes dont ils auront besoin pour mener une guerre, puis commencent à s’épuiser contre des ennemis aussi faibles que les Serbes ou les Libyens. Contre une Russie ou une Chine, qui peuvent correspondre non seulement à notre technologie mais à notre masse, vous êtes à court de munitions rapidement.