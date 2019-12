Pas dans un boum, dans un pleurnichement : les lamentations de l'armée américaine…

Dans les guerres futures, l’armée américaine n’aura nulle part où se cacher

Les nouvelles technologies permettent à la Russie et à la Chine de détruire les bases et les réseaux logistiques américains, y compris ceux du pays d’origine.

PAR MICHAEL BECKLEY

| 20 NOVEMBRE 2019, 15h22

Pendant la majeure partie de leur histoire, les États-Unis ont eu le luxe de mener leurs guerres depuis des refuges. Aucune bataille internationale majeure n’a eu lieu sur le continent américain depuis plus de deux siècles, et son territoire au large n’a pas subi d’attaque sérieuse depuis que le Japon a bombardé Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours des dernières décennies, même les bases américaines sur le sol étranger ont été confrontées à peu de menaces militaires conventionnelles.

L’immunité sans précédent a permis un mode de guerre américain particulier qui implique des attaques massives lancées à partir de sanctuaires presque invulnérables et géographiquement éloignés. Lors des récentes guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Serbie, par exemple, l’armée américaine a utilisé des bases sécurisées et des réseaux logistiques s’étendant du cœur des États-Unis jusqu’aux frontières de l’ennemi. À partir de ces vastes espaces sûrs, l’armée a pu choisir ses batailles de manière stratégique et produire des frappes aériennes et de missiles avec une efficacité industrielle. En conséquence, les résultats des guerres immédiates – sinon leurs conséquences – n’ont jamais été mis en doute.

Dans les guerres futures, cependant, les nouvelles technologies pourraient permettre à des grandes puissances rivales, telles que la Chine et la Russie, de mener des attaques précises et dévastatrices contre les bases militaires et les réseaux logistiques américains, y compris même ceux situés aux États-Unis eux-mêmes. Les avancées dans les domaines de l’aérospatiale, de la robotique, de l’apprentissage automatique, de l’impression 3D et des nanomatériaux créent de nouvelles classes de missiles et de drones meurtriers qui peuvent être lancés discrètement, parcourir de grandes distances et entraver les forces massives – le tout pour une fraction du coût du traditionnel armes habitées.

Les nouveaux missiles hypersoniques, par exemple, combinent la vitesse et la portée des missiles balistiques avec la maniabilité et la précision des missiles de croisière. Les véhicules aériens sans pilote et les planeurs sous-marins ont atteint une portée transocéanique. Les algorithmes peuvent coordonner des essaims de plus de 1 000 drones. Les imprimantes 3D au carbone peuvent produire 1000 corps de drones par jour pour moins de 10 $ par copie, et les nanomatériaux peuvent équiper les drones d’ogives deux fois plus puissantes que les explosifs conventionnels.

La diffusion de ces technologies rendra le mode de guerre actuel des États-Unis obsolète. Armées de vastes arsenaux de missiles à longue portée et de drones armés, la Chine et la Russie sont de plus en plus capables de refuser le sanctuaire opérationnel militaire américain. Dans les époques technologiques précédentes, la frappe des bases américaines nécessitait des raids audacieux, généralement trop petits et sporadiques pour compromettre la puissance de combat américaine, ou des frappes de missiles nucléaires qui déclencheraient des représailles massives en nature. Maintenant, cependant, la Chine et la Russie peuvent envoyer des hordes de missiles conventionnels et de drones consommables pour faire des ravages sur les réseaux américains, détruire les plates-formes d’armes américaines pendant qu’elles sont sur la base, couper les liaisons de communication américaines et effacer les décharges essentielles de carburant et de munitions.

L’armée américaine aurait du mal à répondre rapidement à de telles attaques, car elle n’est pas préparée pour eux. La plupart des bases ont peu ou pas de systèmes de défense antimissile ou d’abris renforcés. Les avions de combat et les navires de guerre sont souvent stationnés côte à côte à l’air libre. Les communications entre les centres de commandement et les soldats sur le terrain dépendent fortement des satellites qui suivent des orbites prévisibles et des câbles sous-marins cartographiés dans des sources ouvertes. La force logistique américaine se compose principalement de navires à vapeur non armés, dont la plupart doivent être retirés d’ici 15 ans, et les navires de guerre et sous-marins américains ne peuvent pas être rechargés en mer, de sorte qu’en temps de guerre, ils doivent faire la navette entre le théâtre des combats et une poignée des ports sur le territoire américain et allié.

Les États-Unis ont de loin les forces armées les plus puissantes au monde, mais «se laissent systématiquement remettre le cul» dans des guerres simulées.

Ces vulnérabilités béantes des États-Unis, combinées à des changements technologiques rapides, ont produit quelque chose de paradoxal: les États-Unis ont les militaires les plus puissants du monde par une large marge, mais systématiquement «se laissent remettre leur cul» dans des guerres simulées lorsque la Russie ou la Chine déchaînent leurs forces de missiles et de drones.

Le problème peut s’aggraver encore. Dans un effort pour contrer les capacités anti-accès / refus de zone (A2 / AD) de la Chine et de la Russie, qui ciblent les forces américaines déployées vers l’avant, l’armée américaine accroît sa dépendance à l’égard des systèmes de combat qui nécessitent des bases sécurisées et des réseaux logistiques pour une fonction. Par exemple, les États-Unis dépensent des milliards de dollars pour produire un nouveau bombardier furtif, le B-21, pour pénétrer les réseaux A2 / AD. Ces appareils exquis sont à une dizaine d’années d’être opérationnels, mais la Russie et la Chine pourraient déjà être en mesure de les détruire au sol.