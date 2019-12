Strategika ricane : Soumis à d’intenses pressions et à d’impossibles exigences face à l’explosion des programmes d’armes secrètes russes, chinoises et nord-coréennes, le 21ème patron de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ou Agence pour la recherche sur les projets avancés de la Défense, a fini par jeter l’éponge…

Son successeur ne pourra jamais relever les immenses défis auxquels fait face le complexe militaro-industriel US mais également à l’illusion de grandeur encore nourrie par une grande partie des élites politiques et militaires qui croient dur comme fer en un certain exceptionnalisme historique mis à mal par l’émergence de la Russie et la Chine en tant que puissances menant la course aux armes hypersoniques et celles à énergie dirigée, les robots de combat, les modules orbitaux de frappe cinétique, les drones et les moteurs fusée.