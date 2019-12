Je n’en eus jamais plus nettement conscience que ce dimanche après-midi où je fis, voici quelques années, une promenade dans les environs d’une grande ville d’Europe. Je traversais une cité de banlieue moderne. Cette cité se composait de pavillons familiaux qui, par leur caractère individuel, tranchaient agréablement sur les immeubles du genre caserne situés aux portes de la ville. La température était d’une douceur printanière et les fenêtres de la plupart des maisons étaient ouvertes. Passant successivement devant tous les jardinets, je pus entendre du début jusqu’à la fin le radioreportage d’un match international de football. Tous les habitants de ces maisons particulières écoutaient en même temps la même retransmission. Je fus pris de cette angoisse qui vous saisit dans les cauchemars et je pensai alors à cette « -épouvante sociale » décrite par Jean Jaurès – le sentiment de malaise mêlé de peur que l’on éprouve lorsqu’on songe à ces forces spirituelles mystérieuses qui maintiennent en place l’assemblage social en imposant à leur insu à des millions d’hommes les lois de leur comportement…

Il ne s’agit toutefois pas seulement de l’entassement des corps humains. Il existe encore une autre forme de la grégarisation, et non moins sournoise. Un des triomphes de la technique moderne est la fabrication d’une foule ou d’une masse invisible au « « moyen de la réclame et de la propagande.

http://classiques.uqac.ca/classiques/de_man_henri/ere_des_masses/ere_des_masses.html