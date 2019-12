19 Septembre 1992, un jour avant Maastricht. Le génie de Margaret Thatcher – et ses prophéties sur les machins supranationaux ; et quelle langue ! Quel beau pays, lecteurs, que notre Angleterre Hobbit en ces années-là !

Discours visionnaire de Thatcher

https://www.zerohedge.com/geopolitical/margaret-thatchers-amazing-prophecy-eu

Veuillez considérer le remarquable discours visionnaire de Margaret Thatcher à la Conférence mondiale de développement économique de CNN .

Thatcher a évoqué l’échec du MCE, le mécanisme de change, un prédécesseur de l’euro, puis a mis en garde contre l’euro.

Le MCE exigeait que la livre sterling s’échange à un certain niveau. George Soros a fait un milliard de livres de paris contre l’ERM dans un pari correct que la livre sterling était surévaluée.

La débâcle est connue sous le nom de » Mercredi noir « .

Lors de la conférence, trois jours seulement après le mercredi noir, Thatcher a reconnu son erreur en rejoignant l’ERM, puis avec une vision prophétique, a correctement prédit une séquence d’événements concernant la zone euro.

La stabilité offerte par les taux fixes était fausse. Elle a empêché les monnaies de s’adapter progressivement aux réalités du marché et, à la fin, elle a provoqué de folles fluctuations d’instabilité. L’effondrement des taux de change fixes n’a rien de nouveau. Ce qui pourrait être nouveau, c’est d’apprendre enfin la leçon que les taux fixes ne fonctionnent pas – et ne peuvent pas – fonctionner sur les marchés libres . Il peut être gênant de revenir sur une promesse de défendre un taux de change particulier en enfer ou en marée haute. Mais si l’engagement était – comme celui-ci – erroné en premier lieu, l’acte de le rompre devrait provoquer une salve d’applaudissements, pas de condamnation. Étant donné que les pays diffèrent par leur niveau et leur potentiel de développement économique, leurs politiques budgétaires et leurs taux d’inflation, la méthode d’ajustement économique la plus souple et la plus réaliste est un système de taux de change flottants . Chaque pays peut alors ordonner sa politique monétaire en fonction de ses conditions intérieures – et alors il n’y a pas besoin de crier ministériel à travers les échanges. Gouvernement limité, petit gouvernement, gouvernement honnête: ce sont des thèmes non seulement pour réformer les États post-communistes, mais pour remettre nos propres économies sur les rails.

Vision prophétique de la zone euro

Si la divergence entre les différentes économies européennes est si grande que même le MCE ne peut les contenir, comment ces économies réagiraient-elles à une monnaie européenne unique? La réponse est qu’il y aurait un chaos de ce genre qui rendrait les difficultés de ces derniers jours pâles en comparaison. Les sommes de Hugh devraient être transférées des pays et régions riches vers les pays et régions plus pauvres pour leur permettre de prendre la pression. Même alors, le chômage et les migrations massives à travers les frontières désormais ouvertes suivraient. Et une monnaie unique à part entière ne permettrait aucune échappatoire. Les conséquences politiques peuvent déjà être entrevues: la croissance des partis extrémistes , qui attisent les craintes d’une immigration de masse et du chômage , offrant une alternative réelle – bien que malvenue – à l’establishment politique eurocentrique. Si en plus vous deviez créer une fédération européenne supranationale et que le peuple ne pouvait plus demander des comptes à ses parlements nationaux, l’ extrémisme ne pourrait que se développer . Il est temps que les politiciens européens se redressent et prennent note. Il est temps d’arrêter leurs cycles sans fin de sommets – le sommet devient rapidement un substitut à la prise de décision – et d’observer la réalité qui les entoure. Il y a un sentiment croissant d’éloignement, une aliénation des gens de leurs institutions gouvernementales et de leurs dirigeants politiques. On craint que le train européen ne fonce vers l’avant, chargé de sa cargaison de sauce habituelle , vers une destination que les électeurs ne souhaitent ni ne comprennent. Mais le train peut être arrêté. Demain, le peuple français votera sur l’avenir de l’Europe. Il ne m’appartient pas de les instruire sur l’intérêt français. Mais je dois souligner que le référendum n’est pas un vote sur la question de savoir si nous devons avoir une Communauté européenne – mais sur le type de communauté européenne que cela devrait être

un texte de 2012 :

Non, j’ai plutôt envie de parler du charme de l’Angleterre sous le gouvernement de la dame de fer. Il succédait il est vrai à l’Enfer crade et médiocre des travaillistes du temps de Wilson, fumiste qui avait décidé de prendre sa retraite politique le jour de ses soixante ans ! Tant mieux d’ailleurs !

Chaque fois que j’y allais, en Grande-Bretagne, il y avait du beau temps. Et l’art de vivre le plus éclairé du monde. On découvrait les rameurs d’Oxford, les pubs écossais ; on assistait au festival de Glyndebourne. On voyait les banquiers de la City reprendre leur assurance et faire admirer leur carrure dans le grand Londres. On découvrait que cette ville impériale était une des plus belles capitales du monde. On retrouvait des atmosphères dignes du Seigneur des anneaux, de Hitchcock, du Prisonnier ou bien du Chapeau melon et bottes de cuir de nos huit ans. On était dépaysé tout en étant charmé. Il y avait des immigrés, mais c’était des sikhs impériaux bien éduqués, qui vous délivraient votre journal saumon ou les sucreries qui enchantaient le grand Nabokov.

C’était aussi l’époque où une génération géniale, d’ailleurs très hostile à Thatcher, occupait tous les charts du monde. On avait la Cold Wave, Human league, Spandau Ballet, OMD, Pet Shop Boys. Si cette musique qui n’a pas trop vieilli ne plaisait pas, on avait les usines à tubes comme Phil Collins ou Peter Gabriel ; et puis on avait les magiciennes celtes, les géniales Kate Bush ou Enya, sans oublier l’immense Mike Oldfield, avec lequel je traversais les Highlands, je me rendais en Irlande du Nord (Belfast, ville fascinante à l’époque avec les 4 pièces à soixante mille francs !) ou je courais dans les landes du pays de Galles. Le renouveau celtisant était aussi visible au cinéma : on avait les Dark crystal, le Labyrinthe, Legend, le dernier Burt Lancaster et bien sûr Brazil, le film sur la dystopie qui prophétisait ce que l’Angleterre mondialisée, comme le monde mondialisé, allait devenir : une prison payante réservée à des imbéciles.

Il y avait aussi cette Angleterre des campagnes encore vivante à cette époque, de la chasse au renard, des demeures ancestrales et des Bed and Breakfast à neuf livre sterling (aujourd’hui c’est soixante). Bref, on avait toute les raisons de s’enchanter de la découverte de l’Angleterre de Tolkien et de Purcell, le génie musical de la Restauration britannique. On avait l’impression de vivre encore parfois (pas toujours : mais parfois, c’est souvent mieux que toujours) au pays des conservateurs initiatiques, de Vaughan Williams, des Chesterton et autres Belloc. On croisait encore des vieux Anglais avec des têtes de Hobbits, ou de fières jeunes filles, avec des têtes d’elfes. Pour un jeune traditionnel comme moi, épouvanté par les avanies du mitterrandisme en France, l’Angleterre se muait en un port royal des champs (j’aimais surtout la Cornouaille et la région des lacs avec ses cercles de pierres – celui de Keswick – pour amateurs éclairés).

Il m’était bien sûr difficile de décréter que ce paradis si british était l’œuvre de Margaret Thatcher ; ou qu’elle n’avait simplement pas touché ce qui avait été préservé et créé par d’autres, qui n’étaient certes pas travaillistes. Mais c’était un peu un âge d’or, où l’on croisait les Roadster, les Lotus, les Morgan, les Aston Martin au caractère si bien trempé, à l’image de la grande ministresse. Je me souviens d’une superbe interview de Von Hayek dans le journal l’Independent. Quel optimisme, lui aussi !

Tout cela est bien loin maintenant. Tout comme est bien loin cette femme immense, emportée par la pire des maladies, la vieillesse. C’était bien le thème de la littérature du Graal, d’ailleurs : la maladie, la vieillesse. Margaret Thatcher, esprit si brillant, finit comme dans la fameuse tirade presque francophone de Shakespeare, « sans teeth, sans taste, sans eyes, sans everything ». Ce n’est plus de la peine que j’éprouve, c’est de la peur.