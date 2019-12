Un autre :

Comme on nous avait expliqué que la réforme du travail, les lois El Khomri, la suppression du statut de cheminots pour les nouveaux entrants, la réforme de l’assurance chômage et bientôt, n’en doutons pas, celle de la sécu, répondent à des impératifs de justice sociale et d’équilibre budgétaire, sans même évoquer la grande réforme fiscale qui attend bien au chaud dans les cartons.

Et oui, c’est bien connu, lorsqu’on veut de débarrasser de son chien, on l’affuble de puces.

Non, la vérité est que l’offensive mondialiste post Maastricht atteint un stade pornographique.

C’est un gang-bang sur les acquis sociaux des Etats-nations, à commencer par la France, au profit de Rocco Siffredi supra-nationaux exigeant une abrasion totale des normes locales afin de pénétrer plus facilement et plus profondément les marchés nationaux.



Car à bien y réfléchir, depuis la libre circulation des biens et des personnes, succédant à la libre concurrence, depuis l’abolition des frontières, quels étaient donc les derniers freins à la vente des bijoux de famille à des intérêts supra nationaux ?

Et oui, la réponse est bien les particularismes locaux, dont les normes sociales spécifiques, des législations locales peu compatibles avec le néo libéralisme, ce dernier ne donnant sa pleine mesure que lors d’absences de contraintes.

Macron a été élu par ses maitres et suit une feuille de route qui consiste en une mise à niveau de la société Française aux normes Européennes et internationales.

Ce n’est pas plus compliqué que cela et sa doctrine est peu importe les moyens, seule justifie la fin, à l’image de Delevoye et cie, symboles de la République dévoyée.

Cette réforme, c’est l’ultime grand coup de boutoir des mondialistes dans Marianne, l’inconscient collectif ne s’y est d’ailleurs pas trompé, alors les marionnettiste nous embrouillent avec le pseudo scandale Delevoye, la clivage Bergé/Martinez, les commerçants qui font la gueule, les franciliens qui se plaignent de ne plus pouvoir circuler, les familles qui ont peur de ne pouvoir fêter Noel, etc..

Ce fascisme 2.0 qu’est le néo libéralisme impose sa violence et soumet toujours plus les peuples par réduction de leur liberté, accentue les clivages et impose la loi du marché, y comprit sur les retraites, dont le point n’est qu’en définitive, un pivot à la future retraite par capitalisation, incarnée par les fonds de pensions.

Macron se fout éperdument d’être réélu ou pas, il ira jusqu’au bout pour préparer le terrain à ses maitres, à la Banque, afin qu’elle puisse se gaver sur les cadavres des nations.

Le dogme de la croissance est consubstantiel à l’impérialisme marchand et ce dernier éliminera toute disposition à tropisme décroissant.

