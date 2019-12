Les démocrates ont obtenu ce qu’ils voulaient, mais dans le processus, ils ont créé de profondes fissures politiques qui ne guériront jamais. Maintenant que le président Trump a été destitué par la Chambre, il sera finalement acquitté par le Sénat, et sa carrière politique survivra donc. Mais plus important encore, il est arrivé au point où personne ne peut plus nier que l’Amérique est en guerre contre elle-même. La gauche déteste Donald Trump et ses partisans avec une haine viscérale intense, passionnée et Trump et ses partisans ressentent la même chose pour la gauche. Après cela, personne ne pourra unir ce pays. Au lieu de cela, nous nous dirigeons vers un avenir de colère, de frustration, d’actes désespérés et de conflits civils. Les médias grand public et bon nombre de nos principaux dirigeants politiques remuent le pot depuis des années,

Il a été horrible de voir les démocrates traiter la Constitution américaine avec un tel dédain. Mercredi, la nation a été rivée par la tenue de deux votes de destitution à la Chambre, et les deux votes étaient «presque entièrement sur la ligne du parti». Ce qui suit vient de NBC News …

Trump a été mis en accusation sur deux articles. Le premier vote, 230-197, l’a accusé d’abus de pouvoir et était presque entièrement du parti; il a été rapidement suivi d’un second vote, 229-198, accusant le président d’entraver le Congrès. La différence d’une voix était celle du démocrate Jared Golden du Maine, qui a voté oui sur l’abus de pouvoir et non sur l’obstruction. Aucun républicain n’a voté contre Trump. Deux démocrates, Jeff Van Drew du New Jersey, qui devrait bientôt changer de parti, et Collin Peterson du Minnesota, ont voté avec les républicains contre les deux articles. Un démocrate, Tulsi Gabbard d’Hawaï, qui se présente aux élections présidentielles, a voté «présent» sur les deux articles.

J’aurais aimé voir Tulsi Gabbard avoir le courage de voter contre la destitution, mais au moins deux autres démocrates étaient prêts à se lever et à faire ce qu’il fallait.

Maintenant que les votes sont terminés, beaucoup à droite attendent avec impatience un acquittement rapide de Trump au Sénat, mais il est rapporté que les démocrates envisagent en fait de suspendre les articles de destitution du Sénat pendant au moins une certaine période de temps …

Heureusement, un nombre croissant d’Américains voient à travers leurs petits jeux. Hier, j’ai discuté d’un nouveau sondage CNN qui a constaté que le soutien du public à la destitution a considérablement diminué , et aujourd’hui je suis tombé sur un autre nouveau sondage qui a découvert que même la plupart des démocrates croient que Nancy Pelosi et ses serviteurs sont très malhonnêtes …

Dans le dernier sondage de Zogby Analytics , 67% des électeurs ont déclaré qu’ils « croient que les démocrates sont plus intéressés à destituer le président plutôt qu’à adopter une législation qui aidera les Américains ». Et la barre latérale choquante: une majorité de démocrates, 53%, pense que c’est aussi le cas, a déclaré le sondeur Jonathan Zogby.

Avant le vote dramatique de mercredi, il y a eu une longue période de débat sur le parquet de la Chambre, et plusieurs républicains ont définitivement saisi l’occasion. Par exemple, voici une excellente citation du représentant Mike Johnson …

«Il n’y a jamais eu de procédure de destitution frauduleuse à parti unique comme celle utilisée aujourd’hui. Nos collègues démocrates ont armé la disposition de destitution de la Constitution pour annuler les votes de 63 millions d’Américains qui ont élu le président Donald J. Trump. »

Et le représentant de la Géorgie, Barry Loudermilk, a fait la une des journaux nationaux lorsqu’il a comparé ce processus de destitution au procès de Jésus …

«Lorsque Jésus a été faussement accusé de trahison, Ponce Pilate a donné à Jésus l’occasion de faire face à ses accusateurs. Au cours de ce simulacre de procès, Ponce Pilate a accordé plus de droits à Jésus que les démocrates n’ont accordé à ce président dans ce processus. »

Mais le meilleur discours de la journée appartenait à Louisian Republican Clay Higgins. Il n’a pas eu le temps de parler, mais il a définitivement fait en sorte que ça compte …

«Je suis descendu dans le ventre de la bête. J’ai été témoin de la terreur intérieure et je me suis engagé à m’opposer aux forces insidieuses qui menacent notre République », a déclaré Higgins. «L’Amérique est gravement blessée par cette trahison, par cette mise en accusation injuste et armée, provoquée par les mêmes socialistes qui menacent la vie à naître dans l’utérus, qui menacent les droits des conservateurs au premier amendement, qui menacent la protection du deuxième amendement de chaque patriote américain, et qui ont depuis longtemps décidé de s’organiser et de conspirer pour renverser le président Trump. » « Nous ne sommes pas confrontés à cette horreur parce que les démocrates sont soudain devenus des constitutionnalistes. Nous ne sommes pas dévorés de l’intérieur à cause d’une affirmation surréaliste de l’amour retrouvé des socialistes pour le drapeau même qu’ils foulent. » » Ce sont des DC bien établis « , a-t-il poursuivi. «Ils appellent ce pays survol de la carte républicaine. Ils nous appellent déplorables. Ils ont peur de notre foi. Ils ont peur de notre force. Ils craignent notre unité. Ils craignent notre vote et ils craignent notre président. « « Nous ne céderons jamais notre nation à des politiciens et des bureaucrates de DC de carrière », a conclu Higgins. «Notre république survivra à cette menace de l’intérieur. Les patriotes américains l’emporteront. «

Si vous souhaitez regarder l’intégralité du discours sur YouTube, vous pouvez le trouver ici .

L’Amérique est plus divisée en ce moment qu’elle ne l’a jamais été au cours de nos vies.

Je suis très attristé par ce que je crois à venir , car notre nation va être déchiquetée.

Maintenant que l’effort de destitution de Trump a échoué de manière spectaculaire, empêcher Trump de remporter un autre mandat va littéralement être une question de vie ou de mort pour beaucoup de gens de gauche. Et si Trump est en mesure de remporter un autre mandat en novembre 2020, nous allons voir un caprice national différent de tout ce que nous avons jamais vu auparavant.

Mais quelle est l’alternative? Sommes-nous censés rouler et donner à la gauche tout ce qu’ils veulent juste pour qu’ils ne deviennent pas fous?

Je ne pense pas.

Avant cette saga de la destitution, tous les sondages ont montré qu’il était probable qu’un démocrate remporterait la présidence en novembre 2020, mais maintenant tout l’élan est avec Trump et les républicains.

Malheureusement, l’élection de novembre prochain ne résoudra pas nos problèmes plus profonds, peu importe qui gagnera.

L’Amérique est en train d’être déchirée en morceaux, et 2020 promet d’être une année très, très sombre pour notre nation.