Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement inutiles, et c’est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins de fer seront en pleine activité…(Gautier).

Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement

inutiles, et c’est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins

de fer seront en pleine activité. À quoi bon aller voir loin, à raison de dix lieues à

l’heure, des rues de la Paix éclairées au gaz et garnies de bourgeois confortables ?

Nous croyons que tels n’ont pas été les desseins de Dieu, qui a modelé chaque

pays d’une façon différente, lui a donné des végétaux particuliers, et l’a peuplé

de races spéciales dissemblables de conformation, de teint et de langage. C’est

mal comprendre le sens de la création que de vouloir imposer la même livrée aux hommes de tous les climats, et c’est une des mille erreurs de la civilisation européenne ; avec un habit à queue de morue, l’on est beaucoup plus laid, mais tout aussi barbare. Les pauvres Turcs du sultan Mahmoud font effectivement une belle figure depuis la réforme de l’ancien costume asiatique, et les lumières ont fait chez eux des progrès infinis !