« L’Amérique est un cadavre en train d’être bouffé par les asticots. Les progressistes creusent pour trouver des asticots, les républicains creusent pour enterrer le cadavre… »

L’analyse de Jatras est effroyablement pessimiste, sur la division de l’Amérique et sa “guerre civile froide” dont il ne voit pas la fin sinon sa transformation en une vraie guerre, sur les montages faits par les uns et les autres, sur les extraordinaires agissements et exigences sociétaux qui sèment une véritable terreur, sur les corruptions et influences des divers représentants des lobbyings, notamment des communautés d’intérêts et de pays étrangers. (*)

Jatras voit le processus de destitution comme un aliment terrible pour l’incendie qui dévaste l’Amérique, quelle que soit son issue… D’où sa conclusion, qui prend en compte l’évolution démographique et communautariste des USA, avec notamment le cas référencé de l’ex-superconservateur Texas qui est en train de devenir un des États où les populations des minorités radicales et ethniques combinées sont supérieures en nombre à la population blanche, – un des quatre États dits “majority-minority” avec la Californie, Hawaii (tiens, l’État de Gabbard) et le Nouveau-Mexique, – le “Grand Remplacement” à l’américaine…

« Pendant ce temps, dans ce qui reste de l’Amérique, quelle que soit la façon dont la destitution se produit, les lignes de division irréconciliables s’approfondissent. Que Trump soit réélu ou non (le climat politique lui semble favorable, mais pas la répartition démographique), il finira par disparaître, que ce soit en 2020, 2021 ou 2025. Il sera presque certainement le dernier président républicain, selon la date à laquelle le Texas aura suivi le chemin de la Virginie[prise du pouvoir par les démocrates]. D’une manière ou d’une autre, nous verrons bientôt si le cadavre a encore assez de vigueur pour se battre. »

Dans de telles conditions, si effectivement Trump reste au pouvoir, et/ou si des troubles (“guerre civile chaude”) éclatent dans le pays, les USA deviendront un grand champ de bataille des globalistes contre les populistes. Les querelles à l’intérieur de l’OTAN qui sont attisées par les sanctions mises dans la loi de programmation militaire, par conséquent touchant directement les relations militaires en plus des domaines commerciaux et technologiques, conduiront probablement à mettre en cause l’appartenance des USA à l’OTAN, – c’est-à-dire l’OTAN en tant que telle. Trump, s’il est au pouvoir ira évidemment dans ce sens selon l’argument (antiglobalisme) présenté plus haut dans un contexte plus triomphant.

… Par ailleurs, de tels événements sont d’une importance si considérable, – ce dont personne parmi nos élites, si grandement accaparées par les retraites, n’a l’air de se préoccuper – que l’effondrement de l’OTAN deviendra un détail qui intéressera les historiens dans le grand Effondrement du Système que la déstructuration des USA ne manquera pas de provoquer évidemment.

