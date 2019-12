On ne ratera pas Noël avec celui-là, alors on fêtera les saturnales avec nos romains.

Fêtons les saturnales…

Les Saturnales (en latin Saturnalia) sont, durant l’antiquité romaine, des fêtes se déroulant une semaine avant le solstice d’hiver (soit à partir du 17 au 23 décembre) qui célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes réjouissances populaires.

D’autres fêtes furent étendues après cette date.

Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient, on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du houx, du gui et du lierre.

Macrobe rapporte diverses traditions romaines sur l’origine de cette fête : plusieurs font référence au séjour de Saturne dans le Latium avant la fondation de Rome1. Saturne détrôné se serait réfugié en Italie, dans le Latium, où il rassemble les hommes féroces éparpillés dans les montagnes et leur donne des lois. Son règne est un âge d’or, ses paisibles sujets étant gouvernés avec douceur et équité. Les Saturnales contribuent à célébrer la mémoire de cet âge heureux de l’exercice du pouvoir.

Pour la recherche moderne, les Saturnales sont une fête typique du « crépuscule de l’année » comme la fête celtique de Samain, période qui voit des pratiques de potlatch, de banquets et magnificence, pendant laquelle la paix règne et la communication avec le monde des morts est établie2.

Il semble que la date de construction du temple de Saturne à Rome était aussi le 14 avant les calendes de janvier, juste au début de la république romaine. Cela serait donc une construction du roman national de la république romaine sans aucun rapport avec un quelconque solstice. Cette fête est l’occasion la proclamation de nouveaux consuls. Le temple de Saturne avait une place particulière à Rome car on y entreposait le trésor romain ou aerarium saturni (Marc Antoine y vola les 500 millions de sesterces déposés par Jules César) et donc a une connotation plus politique et plus nationale que religieuse.

Au cours des Saturnales, les esclaves jouissent d’une apparente, provisoire liberté.

Durant cette fête très populaire, l’ordre hiérarchique des hommes et la logique des choses sont inversés de façon parodique et provisoire : l’autorité des maîtres sur les esclaves est suspendue. Ces derniers ont le droit de parler et d’agir sans contrainte, sont libres de critiquer les défauts de leur maître, de jouer contre eux, de se faire servir par eux. Les tribunaux et les écoles sont en vacances et les exécutions interdites, le travail cesse. On fabrique et on offre de petits présents (saturnalia et sigillaricia). Des figurines sont suspendues au seuil des maisons et aux chapelles des carrefours. Un marché spécial (sigillaria) a lieu. De somptueux repas sont offerts.

La population se porte en masse vers le mont Aventin. On enlève à la statue du dieu les chaînes portées par lui, depuis que Jupiter a voulu contenir son appétit dévorant en le soumettant au rythme régulier des astres et des jours.