Aux États-Unis, la population s'est progressivement dégradée…

Les taux de toxicomanie et de suicide ont grimpé en flèche tandis que les taux d’accouchement ont chuté. L’achat d’une maison est désormais hors de portée pour la grande majorité des jeunes couples. Les statistiques du chômage artificiellement rose cachent les quelque 100 millions de personnes considérées comme «inactives» (parce qu’elles ont perdu leur emploi il y a quelque temps et n’ont pas pu en trouver un autre). De façon unique parmi les pays développés, l’espérance de vie des hommes blancs – la partie historiquement la plus active et la plus prospère de la population – est en baisse. Ce sont tous des points négatifs, mais ni l’un ni l’autre ni aucune combinaison d’entre eux n’additionne à quoi que ce soit qui pourrait faire échouer spontanément l’économie américaine.



Néanmoins, il est possible de construire un cas convaincant que Rome est, pour le dire au figuré, brûlant. Pour continuer avec la métaphore, la preuve qu’il y a du violon est particulièrement convaincante. Dans l’ensemble, il y a un recul constant pour résoudre le fond de tout problème et un effort concerté pour maintenir les apparences à tout prix.



Prenez la guerre commerciale avec la Chine, qui se déroule depuis début 2018. Trump y a récemment déclaré une victoire majeure, mais après examen, les signes de victoire sont impossibles à discerner. En 2017, les États-Unis ont accusé un déficit commercial de 750 milliards de dollars avec la Chine sur 3,3 billions de dollars de commerce (22,7%). En 2018, il est passé à 930 milliards de dollars sur 3,8 billions de dollars de commerce (24,4%). La Chine a trouvé des moyens de parer à chacune des impulsions de Trump en imposant des contre-tarifs. Après deux ans de ce type de guerre de tranchées de style Première Guerre mondiale, dans laquelle les États-Unis ont lentement perdu du terrain, il est devenu clair que les États-Unis n’avaient aucun moyen de faire pression sur la Chine.



Et donc Trump déclare soudainement la victoire; pas une victoire complète (qui devra attendre que Trump soit réélu pour son deuxième mandat) mais une victoire néanmoins, parce que les Chinois ont soi-disant accepté d’acheter 200 milliards de dollars supplémentaires d’exportations américaines, dont 50 milliards de dollars d’exportations agricoles de États qui ont voté pour Trump en 2016. Mais Trump ment à ses partisans. Au cours des deux dernières années, les Chinois ont importé environ 24 milliards de dollars de produits agricoles des États-Unis, et des sources proches des négociations commerciales ont déclaré que les Chinois avaient convenu d’augmenter ces importations de seulement 16 milliards de dollars, ce qui mettrait le total de 10 milliards de dollars en deçà du 50 milliards de dollars. Même alors, le secteur agricole américain devrait augmenter rapidement la production d’un facteur 1,6 – et ce n’est pas du tout probable.



Les agriculteurs ne le découvriront qu’après avoir voté, mais ce n’est pas le problème de Trump (Orlov)

http://cluborlov.blogspot.com/2019/12/super-double-high-standards.html