Bergoglio le clown redéfinit sans rire le sodomite : c’est celui qui refuse le migrant (Maurizio Blondet)

BERGOGLIO, UNE NOUVELLE RÉVÉLATION

Maurizio Blondet 22 décembre 2019

Quel était le péché de Sodome, pour lequel l’ancienne ville a été incinérée? Enfin, la Commission pontificale biblique clarifie tous les doutes, dans une étude commandée par le «Saint-Père»: – «un péché qui consiste dans le manque d’hospitalité, avec hostilité et violence envers l’étranger, un comportement jugé extrêmement grave et donc digne de être sanctionné avec la plus grande sévérité, car le refus des différents, de l’étranger nécessiteux et sans défense, est le principe de la désintégration sociale, ayant en soi une violence meurtrière qui mérite une punition adéquate « .

Enfin corrigé deux mille ans de malentendus, de sorte que même la «sodomie» est devenue, parmi la population, synonyme de péché impur contre la nature. Une erreur partagée même par « Judas frère de Jacques », clairement contemporain du Christ, dont une lettre canonique a été prononcée: « Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui s’abandonnèrent de la même manière à l’immoralité et suivirent les vices contre nature, ils souffrent de façon exemplaire des douleurs d’un feu éternel « (Jude 7).

Mais que dis-je, deux mille ans d’erreurs, transmises par les disciples de Jésus lui-même? 2500 ans d’erreurs! Ezéchiel, qui était l’un des déportés de Babylone, en 597 à. C., il pensait aussi à ce péché « là »: « Ici, c’était l’iniquité de […] Sodome: elle et ses filles vivaient dans l’orgueil, dans l’abondance de pain et dans une grande indolence, mais ils n’ont pas soutenu la main des affligés et des pauvres. Ils étaient hautains et ont commis des abominations devant moi « (16, 49-50). Où « abominations » est un terme constant (par exemple Lévitique 18:22) pour désigner l’homosexualité.

« Sodomite » désigne Salvini et celui qui l’approuve

Maintenant, il est enfin clair: la sodomie est le péché de « manque d’hospitalité envers l’étranger ». Dommage « très grave et digne d’être sanctionné avec la plus grande sévérité ».

