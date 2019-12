Sublime Message de Franz sur ce Noël très très crasseux… Ici la crèche coco à Barcelone

Bonjour mon bon Nicolas,

Je repars dans ma Normandie natale pour les fêtes. Mon père, qui signe encore le pain avant de le rompre, me rappelle au moins que c’est pour Noël. Pour ceux qui ont lu Guénon, l’ascension du deuxième Saint Jean. Et pour les autres, ce sera la fête durant laquelle il faut manger de la dinde de batterie, du mauvais foie gras des pays de l’Est et offrir de la camelote des grosses enseignes situées derrière le rond-point…

Quai du RER. Trois vieilles cailles qui maudissent le mouvement social et les grévistes : « C’est pas normal hein ! Y’en a marre ! C’est des privilégiés mais y font grève hein ! On travaille nous ! ». Petite basse-cour qui picore le grain médiatique du silo macroniste… Tel le petit Jésus en culotte de velours selon l’expression d’antan, je me mêle à ces vilaines poules maquillées et au croupion déplumé par le coq patronal. Je leur fait rendre le contenu de leur gésier en rétablissant la vérité. Les trois galliformes cessent de caqueter… Mais ne s’avouant pas vaincues, me répondent : « Ah ben oui hein mais nous on travaille et on fait pas grève et puis on aura pas de retraite quand même ! ». Cocorico…

Transit dans le tunnel du RER. Rempli d’Africains. Ils vont travailler. Tous. Et c’est ça le miracle de la république la veille de Noël. La crèche, c’est la gare. L’étoile du berger, le halo lumineux des magasins Starbucks et Burger King des stations ferroviaires. Et en plein milieu, l’Africain travailleur. Il est né le divin enfant… Et ils sont même des millions à naître pour nous sauver… C’est dans ce genre de moment que l’on saisit le message de Bergoglio avec son crucifix recouvert d’un gilet de sauvetage…

Joyeux Noël Nicolas !

E.F.W.