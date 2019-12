Don' bet against America! Craig Roberts : Comment le Président des États-Unis et les Américains qui l’ont élu ont-ils été mis sur la défensive par des homosexuels, des transsexuels, des féministes, des escrocs comme Biden et Hillary Clinton, et des médias dépourvus de toute intégrité et de toute responsabilité envers la vérité ? Si Trump perd ce combat, nous avons perdu notre pays.

Le Sénat ne condamnera pas Trump, à moins qu’un nombre suffisant de sénateurs républicains puissent faire l’objet d’un chantage de la part du FBI, de la CIA et de la NSA – des institutions d’État qui ont des dossiers d’espionnage sur tout le monde – ou à moins que le complexe militaire/sécuritaire puisse soudoyer suffisamment de Républicains avec de grosses sommes d’argent pour qu’ils votent contre Trump.

Je pense que c’est peu probable car ce serait trop évident pour ne pas que même les Américains insouciants le remarquent.

Ce qui est troublant au sujet de cette mise en accusation et du Russiagate, c’est que ces actions orchestrées sont une tentative de renverser une élection démocratique. Les États-Unis s’engagent maintenant dans des actions contre leur propre population, comme les actions que Washington a récemment menées contre le Venezuela, la Bolivie, le Honduras et l’Ukraine. C’est aussi troublant parce que cela démontre qu’il n’y a aucune intégrité dans les médias ou les agences de sécurité américaines. Sans l’appui des médias et des agences de sécurité, les Démocrates ne pourraient pas orchestrer des canulars aussi évidents.

Le Russiagate et cette mise en accusation ont radicalisé le pays. La population est maintenant divisée d’une nouvelle manière. D’un côté, nous avons les gens qui ont élu Trump, des Américains traditionnels ordinaires qui croient en Dieu et en leur pays et qui sont maintenant diabolisés comme étant des « racistes » et des « suprémacistes blancs » (Jennifer Rubin qualifie les Américains traditionnels de « nationalistes blancs »). D’un autre côté, nous avons les Démocrates, qui ne sont plus le parti des travailleurs, mais le parti des immigrés, des homosexuels, des transsexuels, des païens, des féministes et des hommes féminisés.

Ce combat me semble très inégal, car les Démocrates se sont coupés du public américain traditionnel. Pourtant, c’est le président des États-Unis et ses partisans qui sont sur la défensive. Comment le Président des États-Unis et les Américains qui l’ont élu ont-ils été mis sur la défensive par des homosexuels, des transsexuels, des féministes, des escrocs comme Biden et Hillary Clinton, et des médias dépourvus de toute intégrité et de toute responsabilité envers la vérité ?

Si Trump perd ce combat, nous avons perdu notre pays.

Pour envisager le sort de notre pays, essayez d’imaginer un pays dont la presse écrite, la télévision et les médias de masse sont dépourvus d’intégrité. Essayez d’imaginer un pays où le but des représentants élus du peuple est de servir leur propre carrière et leur propre richesse. Le résultat n’est pas un pays dans lequel la vérité et la justice prévalent. Si la vérité et la justice ne prévalent pas, alors le peuple ne prévaut pas.

C’est aussi simple que cela.

Aux États-Unis, aujourd’hui, la politique est celle de la guillotine.

Paul Craig Roberts

Traduit par Wayan, relu par Hervé pour le Saker Francophone

https://lesakerfrancophone.fr/lamerique-est-sur-la-corde-raide