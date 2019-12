Quoi qu’il en soit, la tendance est indubitable : le marché de la dette du gouvernement américain – le marché le plus vaste et le plus liquide du monde – est mort. La seule chose qui maintient la valeur des bons du Trésor des États-Unis, c’est l’« imprimante » de la Fed. Et la seule chose qui maintient la valeur de la production de l’imprimerie de la Fed, c’est… qu’est-ce que c’est, exactement ? Oui, c’est ça, exactement !

Ajoutons un autre détail saillant. Au cours de l’année 2020, 4 665 milliards de dollars de bons du Trésor viendront à échéance et devront être « roulés » par de nouveaux bons. Il s’agit d’un record historique, qui s’ajoute à la nouvelle dette qui devra être émise pour que le gouvernement américain puisse continuer à fonctionner. Au cours de l’année écoulée, le déficit budgétaire américain s’est élevé à 1 022 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,8 % par rapport à l’année précédente. Si cette tendance se poursuit, le nouveau déficit sera d’environ 1 183 milliards de dollars. Pour éviter que les rouages de la finance ne s’écroulent, la Fed devra, en 2020, monétiser, c’est à dire imprimer, près de 6 000 milliards de dollars.

Il semble probable qu’au cours des prochains mois, le président de la Fed, Jérôme Powell, doive annoncer « pas pas QE », puis « pas pas pas QE » et enfin « Lait-lait-citronnade, les balivernes au coin de la rue sont servies » avant de se précipiter aux toilettes unisexe en sanglots, inconsolable ! Et puis Donald Trump sera contraint de parodier Boris Eltsine, qui, le 14 août 1998, a rassemblé toutes la gravité présidentielle qu’il pouvait et a prononcé les sages paroles suivantes :

Девальвации рубля рубля не не будет. Это твердо твердо и и четко. Мое утверждение – не просто просто моя фантазия бы, и не потому потому, что я я не хотел хотел бы девальвации. Мое утверждение базируется на что том том, что все все просчитано. Работа по отслеживанию отслеживанию положения проводится проводится каждые сутки. Положение полностью полностью контролируется. Ma traduction … Il n’y aura pas de dévaluation du rouble. C’est ma position ferme et claire. Cette affirmation n’est pas seulement un produit de mon imagination, et ne reflète pas mon désir d’éviter qu’une dévaluation se produise. Cette affirmation repose sur le fait que tout est pris en compte. Le travail de réévaluation de la situation se fait quotidiennement. La situation est entièrement sous contrôle.

Et trois jours plus tard, le gouvernement russe déclarait une faillite souveraine. Le rouble chutait de 300% par rapport au dollar américain et l’économie russe, qui était à l’époque extrêmement dépendante des importations, s’est effondrée. Dans un scénario similaire, l’économie américaine s’effondrera beaucoup plus durement.

Comme la Russie en 1998, les États-Unis sont extrêmement dépendants des importations. Mais ici, le gouvernement américain n’est pas le seul grand emprunteur : la plupart des entreprises américaines sont des cadavres zombifiés et surendettés. Depuis de nombreuses années, elles empruntent à des taux d’intérêt artificiellement bas pour acheter leurs propres actions et soutenir leur valeur dans un effort ridicule pour maximiser le rendement pour les actionnaires face à une croissance économique stagnante. Si elles ne parviennent plus à refinancer leur dette à des taux d’intérêt artificiellement bas, qui disparaîtront lorsque la Fed perdra définitivement le contrôle de la situation, elles seront automatiquement obligés de se déclarer en faillite et seront liquidées.

Si vous voulez maintenir une perspective optimiste en dépit de tout cela, voici un livre que vous voudrez peut-être lire.

Dmitry Orlov