Chapitre XLIII.

Le lendemain matin, Naraváhanadatta se leva de la rive de ce lac, 1et se mettant en route, dit à son ministre Gomukha; «Mon ami, je me souviens, une certaine princesse de la beauté céleste, vêtue de vêtements blancs, est venue vers moi à la fin de la nuit dernière dans un rêve, et m’a dit ceci:« Laisse de côté ton anxiété, ma chère, car tu veux atteindre rapidement une grande et magnifique ville située dans une forêt, au bord de la mer. Et après y être resté, vous trouverez facilement cette ville de Karpúrasambhava, puis vous gagnerez cette princesse Karpúriká. Cela dit, elle a disparu et je me suis immédiatement réveillée. »Quand il a dit cela, Gomukha était ravi et lui a dit:« Roi, tu es favorisé par les dieux; qu’est-ce qui vous est difficile? Votre entreprise réussira donc sans difficulté. »Lorsque Gomukha eut dit cela, Naraváhanadatta se hâta de suivre le chemin avec lui. Et au fil du temps, il atteignit une ville de grande étendue au bord de la mer, meublée de hautes demeures ressemblant aux sommets des montagnes, avec des rues et des arches, ornée d’un palais tout doré comme le mont Meru, ressemblant à une seconde Terre . Il entra dans cette ville par la rue du marché et vit que toute la population, les marchands, les femmes et les citoyens étaient des automates en bois, qui se déplaçaient comme s’ils étaient vivants, mais étaient reconnus sans vie par leur manque de parole. Cela suscita l’étonnement dans son esprit. Et en temps voulu, il arriva avec Gomukha près du palais du roi, et vit que tous les chevaux et les éléphants étaient du même matériel; et avec son ministre, il entra, plein d’émerveillement, dans ce palais resplendissant de sept rangées de bâtiments dorés. Là, il a vu un homme majestueux assis sur un trône orné de bijoux,[ 391 ] les sens. Pour sa part, voyant que ce héros Naraváhanadatta était de forme noble, il se leva et l’accueillit, le fit asseoir sur son propre siège et, assis devant lui, il l’interrogea ainsi: «Qui es-tu? comment et pourquoi êtes-vous venu sur cette terre inhabitée avec un seul compagnon? »Puis Naraváhanadatta a raconté sa propre histoire depuis le début, et a demandé à ce héros, qui se prosternait devant lui, -« Qui êtes-vous, mon bon monsieur, et qu’est-ce qui est ta merveilleuse ville? Dites-moi. »Cet homme, quand il a entendu cela, a commencé à raconter sa propre histoire.[ Table des matières ]

Histoire des deux frères Práṇadhara et Rájyadhara.

Il y a une ville nommée Kanchi possédait des grandes excellences, 2 qui, comme une ceinture, bien orne la terre-mariée. Il y avait là un célèbre roi du nom de Báhubala, qui a gagné la fortune par la force de son bras, et l’a emprisonnée dans son trésor, bien qu’elle soit une dame de gadding. Nous étions deux frères dans son royaume, menuisiers de métier, habiles à fabriquer des automates ingénieux en bois et autres matériaux, comme Maya 3inventé pour la première fois

