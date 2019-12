"Je souffre beaucoup ; car j’ai perdu cette force active et vivifiante, charme et soutien de mon existence." Goethe et la prophétie du vide moderne (Werther, 1773)

Goethe et le grand vide

Je ne suis donc plus ce même Werther qui jadis, dans la plénitude du sentiment, s’enivrait à chaque pas des délices du paradis, et dont le cœur expansif et tendre eût échauffé l’univers du feu de son amour ? Maintenant ce cœur est mort. Il n’en découle plus aucune affection douce. Mes yeux sont privés de la faculté de répandre des pleurs, et mes nerfs arides se contractent péniblement sur mon front. Je souffre beaucoup ; car j’ai perdu cette force active et vivifiante, charme et soutien de mon existence. Je n’éprouve plus de ravissement en voyant le soleil levant paraître aux bornes de l’horizon, dissiper par degrés les vapeurs du matin, et répandre sur la prairie sa vive lumière. J’entends sans émotion le bruit mélancolique du fleuve qui promène en serpentant ses flots entre ses rives dépouillées.

D’où vient que cette belle nature m’apparaît à présent froide et décolorée, telle qu’un pastel effacé ? D’où vient qu’elle n’excite plus en moi ni sentiment d’amour, ni transport d’admiration ?

En présence de ses merveilles, devant la face auguste de son auteur, je suis semblable à un vase épuisé, à une fontaine tarie.

youtube.com/watch?v=7AoJwMImQZE