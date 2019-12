https://www.dedefensa.org/article/aujourdhui-cest-eux-qui-essaient-de-nous-rattraper

« Aujourd’hui, c’est eux qui essaient de nous rattraper »

Pour la première fois d’une façon publique et spectaculaire, Poutine a parlé des armements russes explicitement en termes de supériorité comparée, sur n’importe quel autre pays et y compris le plus puissant d’entre eux, et non plus en termes de capacités opérationnelles et d’avancement technologique brut. Ainsi, ses paroles ont-elles une résonnance politique claire et nette, et non plus une résonnance seulement militaire et stratégique ; et une résonnance politique impliquant non pas néccairement un défi mais dans tous les cas l’affirmation d’une supériorité stratégfique comme outil de la politique de sécurité nationale russe, pour protéger les intérêts russes, éventuellement hors de Russie.

C’est bien entendu une adresse destinée aux Etats-Unis, qui peut se résumer ainsi : “Pendant trois-quarts de siècle, vous avez mené la course aux armements et nous avons constamment travaillé pour ne pas trop nous faire distancer, sinon tenter de vous rattraper ; désormais c’est nous qui menons cette course et vous tirez la langue pour essayer de rattraper votre retard”. RT.com résume le propos, et les circonstances où cela été dit, de cette façon :

« La Russie dépense beaucoup moins pour la défense et plus efficacement, en développant une série d’armes avancées que ses rivaux ont du mal à copier, a déclaré le président Vladimir Poutine, révélant à cette occasion le développement [d’une version terrestre du missile hypersonique Zircon développé pour la marine.]

» “Historiquement, l’Union soviétique a toujours essayé de rattraper les Etats-Unis dans la course aux armements, qu’il s’agisse de la bombe atomique, de l’aviation stratégique ou des premiers missiles intercontinentaux”, a déclaré Poutine mardi, lors d’une réunion du Conseil du ministère russe de la Défense.

» “Aujourd’hui, nous avons une situation unique dans notre nouvelle et récente histoire, – c’est eux qui essaient de nous rattraper.”

» Le président a noté que “pas un seul pays ne possède d’armes hypersoniques, et encore moins d’armes hypersoniques à portée intercontinentale”, alors que l’armée russe est déjà équipée de missiles air-sol Kinzhal, tandis que des planeurs hypersoniques Avangard sont actuellement mis en service.

» Les missiles de croisière Kalibr et les lasers de combat Peresvet ont aussi récemment renforcé les capacités de l’armée, tandis que le développement d’autres systèmes d’armes de pointe tels que l’ICBM Sarmat, le drone sous-marin à longue portée Poséidon et le missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik “se déroule comme prévu”. »

Le fait est simple, clair et net, et sans surprise depuis que l’on connaît l’existence de toute une génération de missile hypersonique russes, – pour autant, le fait est absolument historique. Avec ces quelques mots, Poutine fixe une grande date symbolique dans l’histoire des relations politiques et stratégiques depuis 1945. Indirectement, il met en évidence l’effondrement des capacités d’innovation, de production, de planification et de puissance stratégique des États-Unis.

